Merhabalar sevgili dostlar, Bu haftaya her ne yaşanırsa yaşansın olumlu yada olumsuz, şerbetli bir tatlı ile haftamızı güzelleştirelim mi?



POLİTİKO- Bu tatlıyı duymuş muydunuz? Yada denediniz mi, tattınız mı?

Enfes tadı,muhteşem görüntüsü ve şerbetinin etrafa yayılan egzotik kokusu ile

bu tatlı nereye ait diyecek olursanız ve hala denemediyseniz şimdi denemenin tam da zamanı- Çünkü POLİTİKO TATLISI bir Selanik Tatlısıdır ve mutluluğun simgesi olarak bilinir.

Özellikle de kutlama günlerinde Selanik de her evde yapılır.

Hangi zamandan bugüne yapıldığını bilmiyorum ama, bir Yunanlı ev hanımının evde bulunan malzemeleri karıştırmasıyla ortaya çıkmıştır. Biraz bizim Revani'yi andırsa da, Revani daha pratik ve hamuru ile şerbetinin hazırlanmasından meydana gelir. Oysaki Politiko üç aşamalı biraz zaman alan ve damaklarda hem şambali tadında alt katmanının üstteki sütlü tatlı ile birleşimi ve tarçının karanfilin şerbete bıraktığı eşsiz kokusu ile birleşince en üstteki tarçınla yenildiğinde lezzet armonisini tam anlamıyla yaşatır. Her bir kaşıkta farklı tatları alırsınız ve bir tatlı keşfi yolculuğuna çıkmanızı sağlar.

Madem huzurun ve mutluluğun simgesi olarak Selanik de sıkça hazırlanıyor o zaman bizler de hazırlıyalım.

Ve hatta Kurban Bayramı da yaklaştığına göre değişik bayram tatlısı arayanlar için de güzel bir tarif olsun, hepimizin evlerine huzuru ve bereketi getirsin.

Buyrun tarifimiz;



• MALZEMELER;

• ALT TABAN: 30X20 ölçülerde borcam yada tepsi içindir.

• 500gr İrmik

• 2 su bardağı toz şeker

• 1/2 çay kaşığı damla sakızı (dövülmüş)

• 1 çay kaşığı mahlep

• 1 paket kabartma tozu + 1 paket karbonat

• 1,5 su bardağı Süt

• HAZIRLANMASI:

• Damla sakızını az toz şeker ile rondodan geçirin ve kenara alın.

• Karıştırma kasenize süt ve karbonat hariç diğer malzemeleri hariç birer birer alın, rondodan geçirdiğiniz damla sakızı da ekleyin.

• Süt'e karbonatı ekleyin ve karıştırın.

• Diğer malzemelere ekleyerek güzelce harmanlayın.

• Karışımınız hamur kıvamına gelecektir.

• Borcamı yağlayın ve karışımı eşit kalınlıkta olacak şekilde bastırarak yerleştirin.

• 160 derece de ısıtılmış fırında 50 dakika, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.

• Fırından hemen almayın,sıcakken ortaya doğru çökme yapabilir.

• Daha sonra fırından alın ve oda sıcaklığında soğumasına müsaade edin.

• ŞERBET İÇİN:

• 2 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı su

• 1 ad çubuk tarçın

• 2 ad karanfil

• HAZIRLANMASI:

• Bir tencere içine malzemeleri alın ve karıştırın.

• Orta ateşte şerbeti kaynatın.

• Soğuyan irmikli alt tabana sıcak şerbeti gezdirin ve tekrar soğuması için kenara alın.

• KREMASI İÇİN:

• 1 lt Süt

• 3/4 su bardağı toz şeker

• 3 yemek kaşığı Un

• 3 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 paket vanilya

• 3 yemek kaşığı tereyağ

• HAZIRLANMASI:

• Süt,şeker,un ve nişastayı tencere de karıştırın.

• Orta ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

• Ateşten indirin ve vanilya ile tereyağını ekleyerek mikser ile 5 dakika çırpın.

• Çırpma esnasında kremanız ılık hale gelecektir.

• Bu arada alt taban da şerbetini çekerek ılıık hale geldiyse,çırpılan kremayı üzerine eşit şekilde yerleştirin ve spatula ile üzerini güzelce düzeltin.

• Buzdolabında soğuduktan sonra üzerine bir tel süzgeç ile tarçın serpin ve tekrar iyice soğuması için buzdolabına kaldırın.

• Tatlımız hazır… Kare dilimler halinde keserek ikram edebilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle. .