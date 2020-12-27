Zehra Söylemez Gelecek Partisi Genel Merkez Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı oldu.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başkan Söylemez, Ataması Yapılması ile İlgili Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e özel açıklamalarda bulundu.



Başkan Söylemez, Değerli Türkiye’m öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Adım Zehra Söylemez. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye hayali çıktığımız bu yolda, partimizin kuruluşundan bu döneme kadar Konya'da Kurucu Kadın Kolları Başkanlığı ve Gelecek Partisi Konya İl Başkan yardımcısı Kültür ve Sanat Politikalar Başkanlığı görevlerini icra ettim. Ülkemizin geleceğini düşünen, fikir üreten ve bunları hayata geçirmek için çaba gösteren kadınlarımızın eli ile gerçekleşeceğine inandığım için Genel Başkanımızın tensipleri ile Genel Merkez Kadın Kolları Politikaları Başkanlığı'nda sizlerle beraberim. Bugünden itibaren vatanımız, milletimiz ve partimiz için yapabileceğimiz her şeyde canla, başla mücadele edeceğim inşallah…



Aldığım görevleri 81milyonu temsil edip 81milyonun koltuğu diyerek oturdum görev istemedim görev aldım. Gelecek Bizim İçin Gelecek Bizler İçin