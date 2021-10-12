Zafer Partisi Amasyalı çiftçilerin Meclis’te sesi oldu!

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi olarak söz verdikleri gibi vatandaşın sesi olmaya devam ettiklerini, Amasya Merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyük Kızılca köyünde ki çiftçilerin sesini Meclise taşıdığını belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı daha önce traktörleri icra yoluyla alınan köylülerin şimdi de kamyonetleri ve otomobillerinin icra yoluyla alınmaya başlandığına dair bilgiler kamuoyunda yer almıştır. Seracılığın yaygın şekilde yapıldığı köyde, çiftçilerinin bir kısmının da kooperatife olan borçlara kefil olmaktan icralık olduğu açık kaynaklarca ifade edildiğini söyledi.

Koncuk, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı daha önce icra ile alınan traktörleri yediemin olarak çiftçiye geri verildiğini fakat açık kaynakların ifadelerine göre şimdi de jandarma tarafından yapılan trafik uygulamasında borçlu çiftçinin eli ayağı olan araçlarının denetimlerde toplanmaya başlandığı bildirdi.

Köylünün ve çiftçinin daha fazla mağdur edilmemesi için bu uygulama bir an önce son bulmalıdır!

Son zamanlarda bunun gibi haberler kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir. Çiftçilerin seslerinin duyulması ve sorunlarının çözülmesi adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek verdiği önergede konuyla ilgili Bakanlığın alması gereken acil eylem planını sordu.