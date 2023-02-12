Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.