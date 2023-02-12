Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da

Adana (AA)
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Adana (AA)
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
AA