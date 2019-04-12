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YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

12 Nisan 2019 Cuma 09:50
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YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

ANKARA (DHA) 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek kararın İstanbul seçimlerini doğrudan ilgilendireceği yönünde görüş birliğine vararak, Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek olan kararı erteledi.

AK Parti Büyükçekmece'de olağanüstü itiraz yoluyla YSK'ya başvurmuş ve seçimlerin yenilenmesini talep etmişti. Bugün sabah erken saatlerde toplantı yapan YSK, yaklaşık 2 saat boyunca, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki olağanüstü itirazını değerlendirdi. Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek kararın İstanbul seçimlerini doğrudan ilgilendireceğini yönünde görüş birliğine varan Kurul üyeleri, ortak görüşle Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek olan kararı erteledi.

AK Parti İstanbul'daki sayımlarının tamamlanmasından sonra il birleştirme tutanağının tanzim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazını YSK'ya yapacak. YSK da hem İstanbul hem de Büyükçekmece'ye ilişkin birlikte değerlendirme yaparak kararını verecek.

CHP’DEN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın YSK’nın Büyükçekmece kararını ertelemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Öztrak açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece’yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir. YSK tarafından alınan bu karar, Kurul’un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlanması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKBüyükçekmece
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