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YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54,21, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44,99 oranında oy aldığını açıkladı.

YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54,21, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44,99 oranında oy aldığını açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
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YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı

ANKARA - YSK Başkanı Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçları hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Seçimin sonuçlandığını belirten Güven, rakamların yüzde 100'ünün YSK sistemine işlendiğini söyledi. Güven, 10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmenden 8 milyon 925 bin 63'ünün sandığa gittiğini belirterek, "Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99. Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir. Sisteme taranarak bütün oylar girilmiştir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

İtiraz hakkı olan siyasi partilerin, salı günü saat 15.00'e kadar sonuçlara itiraz edebileceğini aktaran YSK Başkanı Güven, "İlçe Seçim Kurulu'muz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu'na da cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl Seçim Kurulu'nun itirazlara karşı cevap verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK'ya 3 gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek itiraz olursa. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluSadi Güven
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