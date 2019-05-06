YSK, AK Parti'nin ikinci 'KHK' itirazını da reddetti

AK Parti, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanmamasına ilişkin ikinci kez YSK’ya itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti.
DHA
YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti
YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti
AK Parti, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanmamasına ilişkin ikinci kez YSK’ya itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti.
DHA