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YSK, AK Parti'nin ikinci 'KHK' itirazını da reddetti

YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti

YSK, AK Parti'nin ikinci 'KHK' itirazını da reddetti

YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:42
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YSK, AK Parti'nin ikinci 'KHK' itirazını da reddetti

AK Parti, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanmamasına ilişkin ikinci kez YSK’ya itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSK
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