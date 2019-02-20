Yılmaz: İstikrarı bozmaya dönük bir çaba var

İSTANBUL (DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı, çok şeffaf bir şekilde ortaya konmuş bir ittifak. Cumhur İttifakı halkın önünde her şeyiyle tartışılan şeffaf ve değerleri belli bir ittifak. Karşı tarafa baktığınızda böyle bir şey görmek mümkün değil. 4 Parti var, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi. Bunlar birbirine benzemez, zıt politikalar ifade eden ve aslında bırakın azami ya da asgari, doğru düzgün müştereği olmayan partiler ama bir araya gelmiş durumdalar. İstikrar sağlamaya yönelik değil istikrarı bozmaya dönük bir çaba var" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu bir sunum yaptı. Cevdet Yılmaz sunumunda, Türkiye'nin bölgesel sorunlara ve zorluklara karşı bakış açışı ve rolünü anlattı.

"16 YILDA DIŞ POLİTİKA DA DEMOKRATİKLEŞTİ"

Seminer sonrasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, AK Parti döneminde, sadece içeride demokratikleşmeyi sağlamakla kalmadığını, dış ilişkilerini de demokratikleştirdiğini söyledi. Yılmaz, "Türkiye son 16 yılda AK Parti döneminde sadece içeride demokratikleşmeyi sağlamakla kalmadı, dış ilişkilerini de demokratikleştirdi. Eskisinden çok daha fazla milletin değerleri, beklentileri, katkısı dış politikayı etkiliyor. Türkiye'nin genel demokratikleşme süreci içerisinde dış politikanın da demokratikleştiğini görüyoruz" dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE ARAYIŞIMIZ TERÖRE KARŞIDIR"

Türkiye'nin Suriye politikasının doğru olduğunu söyleyen Yılmaz, "Güvenli bölge sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için terörle mücadelede önemli. Sınırımız boyunca terör eylemleri görmek istemiyoruz. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliği için çok önemli. Sınırımızın terörden arındırılması Suriye'de yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için çok önemli. Arap,Kürt, Türkmen hiç fark etmez, bütün milletlere eşit mesafedeyiz. Güvenli bölge arayışımız Kürtlere veya herhangi bir etnik gruba karşı değildir. Tamamen teröre karşıdır. Güvenli bölgelerin yaygınlaşmasıyla Suriyeli mülteci kendi vatanına dönme imkanına kavuşacak. Kendi vatanlarında hayatlarını kuracaklar. Güvenli bölge Suriye'nin siyasi çözüme gitmesini hızlandıracağına inanıyorum. Vatandaşlar kendi topraklarına döndükçe siyasi çözüm bulma motivasyonu da artacaktır" diye konuştu.

"CHP, İYİ PARTİ, HDP VE SAADET PARTİ'Sİ BİRBİRİNE BENZEMİYOR"

Yerel seçimlerin AK Parti için çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhur ittifakı çok şeffaf bir şekilde ortaya konuldu. Halkın önünde, değerleri ve hedefleri belli. Karşımıza baktığımız zaman böyle bir şey görmek mümkün değil. 4 parti var, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi, bunlar birbirine benzemez. Birbirine zıt politikalar ifade eder. Bırakın azamiyi, asgariyi doğru düzgün müştereki olmayan partiler. Ama bir araya gelmiş durumdalar. Dolayısıyla pozitif değerler üzerinden değil karşıtlık üzerinden kendini tarif eden, eklektik diyebileceğimiz bir araya gelmişlik söz konusu. İstikrar sağlamaya yönelik değil istikrarı bozmaya dönük bir çaba var. Yine şeffaf olmayan bir yapıdan bahsediyorum. Kendini gizleyen, mahcup, halktan bir takım ilişkilerini gizleyen yine bir yapı mevcut. Burada doğal olmayan bir şey var. Halkımız bunları görüyor, sandıkta en güzel cevabı halkımızın vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.