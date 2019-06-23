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Yıldırım: Tebrik ediyorum

İmamoğlu arkadaşımıza, İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

Yıldırım: Tebrik ediyorum

İmamoğlu arkadaşımıza, İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

23 Haziran 2019 Pazar 21:30
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Yıldırım: Tebrik ediyorum

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi. 

Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde işlediği kusursuz bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbullumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımEkrem İmamoğluİstanbulIbb Başkanlığı
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