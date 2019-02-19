Yıldırım görevini Adan'a devretti

(DHA)
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti. Yıldırım devir teslim töreni sırasında "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" açıklamasını yaptı.
DHA
Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti
(DHA)
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti. Yıldırım devir teslim töreni sırasında "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" açıklamasını yaptı.
DHA