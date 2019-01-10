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"Yılda 6,5 milyar lira gelir elde edilecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ücretli poşet uygulamasından yıllık yaklaşık 6.5 milyar liralık bir gelir elde edileceğini söyleyeek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2,5 milyar lira. Yani Bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan" dedi.

"Yılda 6,5 milyar lira gelir elde edilecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ücretli poşet uygulamasından yıllık yaklaşık 6.5 milyar liralık bir gelir elde edileceğini söyleyeek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2,5 milyar lira. Yani Bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:58
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"Yılda 6,5 milyar lira gelir elde edilecek"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ücretli poşet uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Milletvekili Karaca, plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması için hazırlanan kanun tasarısının görüşmelerinde bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, "Türkiye'de yılda 45 milyar adet poşet üretiliyor. Bunun çevreye çok ciddi bir zararı var. Biz bu zararı gidermek istiyoruz. Çevre dostu bir yönetim olduğumuz içinde böyle bir adım atıyoruz" dediğini söyledi.


'25 KURUŞUN 15 KURUŞU SARAY'IN BÜTÇESİNE AKTARILACAK'

Milletvekili Karaca, plastik poşetlerin 2019 başında 25 kuruşa satılmaya başlandığını kaydederek şunları söyledi:

"Bu 25 kuruştan satılan poşetin 15 kuruşu genel bütçeye yani hazineye yani Saray'ın bütçesine aktarılacak.  Bakanın verdiği rakamlara göre yıllık yaklaşık olarak 6.5 milyar liralık bir gelir elde edilecek. Ancak ben burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2.5 milyar dolar. Yani bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan. Biz CHP olarak komisyon çalışmaların da plastik poşetlerin gerçekten çevreye çok ciddi zarar verdiğini ancak sadece plastik poşetlerin değil plastik ambalajların da çevreye çok ciddi şekilde zarar verdiğini söyledik. Bunun için sadece plastik poşetlerden değil plastik ambalajlardan da kurtulmanın yollarının aranması gerektiğini belirttik. Ayrıca bu elde edilen gelirin 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde atıklardan doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlara harcanmak üzere' diye bir formül geliştirelim ve bunu madde olarak ilave edelim' dedik. Ancak bu kabul edilmedi."


'ÜRETİLEN PLASTİK AMBALAJIN SADECE YÜZDE 3'Ü PLASTİK POŞET'

Milletvekili Karaca, Türkiye'de 2016 verilerine göre 3.1 milyon ton plastik ambalajın üretildiğini belirterek, "Tahminen yaklaşık 200 bin tonu plastik poşet. Yani yüzde 3'ü plastik poşet.  Peki geriye kalan plastik ambalajların yüzde 97'si ne olacak? Yüzde 3'lük plastik poşet satılıyor, Hazineye buradan gelir elde edilecek ama yüzde 97'si ormanları, toprağı ve suyu kirletmeye devam edecek. Türkiye İngiltere'den plastik çöp ithal eden birinci ülke. 2017 yılının ilk 3 ayında 2 bin ton civarında çöp ithal edilirken şimdi bu rakam 36 bin ton civarına çıktı. Biz çevreyi koruyacağız deyip vatandaşın alışverişin de kullandığı plastik poşetleri ücretli yaparken bir taraftan da İngiltere'den plastik çöp ithal ediyoruz. Bu bir yaman çelişkidir. Eğer gerçekten çevreciyseniz ve gerçekten doğayı düşünerek bu kararın çıkmasını uygun bulduysanız o zaman tıpkı Avrupa'da yapıldığı gibi belli yıl aralıklarıyla plastik ambalaj üretimini kısıtlayalım ve belli bir süre sonra tamamen yasaklayalım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Plastik PoşetCHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
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