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"Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız"

08 Aralık 2022 Perşembe 11:17
"Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, bu yıl 5'incisi düzenlenen zirvenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar, bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadığını görüyoruz. Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi, bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor" dedi.

'ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapının yanı sıra üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde sıkıntılı ekonomik dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu söyledi. Erdoğan, "İhracatımız, her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizde; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yük taşıyan TIR'lar ve kamyonlarla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin de ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladık. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan Togg'un üretim tesisinin açılışını, cumhuriyetimizin 99'uncu yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 5'inci barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı, vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" diye konuştu. 

'2023'Ü MİLAT YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin milletin gurur kaynaklarından olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomide ve enerjide olduğu gibi savunma sanayiinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEnflasyon
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