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Yeni anayasayı milletimizle yapacağız 

Adalet Bakanı Gül, “Yeni anayasayı milletimizle yapacağız“ dedi.

05 Eylül 2021 Pazar 08:31
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Yeni anayasayı milletimizle yapacağız 

KONYA (DHA)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasayı milletle yapacaklarını belirterek "Statüko, beyaz Toros’ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi'leri, faili meçhulleri 2023'lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz" dedi.

Aksaray'da Önder İmam Hatipliler Derneği'nce 18'inci İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Kurultaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, davetliler ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Gül, kurultayın teması olarak belirlenen 'adalet' ve 'merhamet' başlıklı konulara değinerek, şunları söyledi:

"Bizi biz yapan değerlerin başında adaletin ve merhametin geldiği hepimizce malumdur. Bu iki değer, birbirini adeta tamamlar. Merhametsiz, adalet olmayacağı gibi adaletsiz merhamette olmaz. Adalet ve merhamet, yeri ve göğü ayakta tutan temel bir sütundur. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin temel sebebinin de adaletin küresel anlamda da olmadığının bir sonucudur. Bu konu sadece hukukta değil; sanatta, edebiyatta, kültürde her alanda adalet ve merhamet bir temel kavram olarak hep gündemde kalmış."

Gül, adaletin, sadece duruşma salonlarında, adliye koridorlarında değil; aynı zamanda hayatın her alanına ait bir değer olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu değeri her an, her yerde gözetmeliyiz. Adalet ve merhameti doğuştan itibaren hayatın her alanında yaşayan, korunan, kutsanan bir değer olarak korursak, adaletin hüküm olduğu yerde yaşayan adaleti de yaşatır. Bu iklimi gerek aile gerek sosyal münasebetlerde, sokakta, mahallede, çarşıda, sanatta, kültürde, ticarette, siyasette, iş hayatında her yerde adaleti en tepeye alırsak orada adalet tecelli etmiş olur" diye konuştu.

Gül, 28 Şubat sürecini de hatırlatarak "Milletimize o karanlığı yaşatanlarda, millet iradesine vesayet ve darbe vuranlara da yine adaletle cevap verdik" dedi.

Yeni anayasanın da milletle birlikte yapılacağını vurgulayan Gül, "Birileri statükodan memnun olur. Neden? Statüko onların ekmek kapısıdır. Ama statükoyla da mücadele edeceğiz. Reformlarımızı bu milletin lehine değiştireceğiz. Statüko, beyaz Toros'ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi'leri, faili meçhulleri 2023'lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız" diye konuştu.

Kurultaya 'Küresel Kaostan Çıkış için: Adalet ve Merhamet' adlı konferans konuşmacısı olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da adalet ve merhametin önemini vurguladı. 28 Şubat sürecinde başörtü ve imam hatip okullarında yaşanan sorunları hatırlatan Kurtulmuş "Geçen hafta kara harp okulu ödül töreninde, genç teğmen kızımız başörtüsüyle beraber dereceye girerek, kara harp okulundan teğmen olarak mezun oldu. Bu Türkiye için iftihar tablosudur. Bu verilen mücadelenin başarılı olduğunu ve toplum tarafından benimsendiğinin de açık bir kanıtıdır. Biz bu ülkede başörtülü, başı açık, şu görüşten, bu görüştün, şu hayat tarzını benimseyen, bu hayat tarzını benimseyen bütün vatandaşlarımızın, eşit ve özgür vatandaşları olarak geleceğin Türkiye'sini kucaklayacağını, canla ve başla bu yolda yürüyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİM SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE ESER SİYASETİ VARDIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nın ardından Aksaray Belediyesi tarafından yapılan külliyenin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yükselişinin yüzyılı olacağını belirterek, ''Türkiye bir taraftan Akdeniz'de petrol buluyor. Bir tarafta Karadeniz'de doğalgaz buluyor. Bir taraftan kendisine dışardan gelen terör saldırılarına karşı son derece güçlü cevapları veriyor. Dünyanın her yerinde adından bahsedilen, ilginin olduğu bir noktadayız. Ümit ediyoruz ki hem bölgede barışın sağlanması mümkün olacak hem Türkiye güçlü ülke olarak yoluna devam edecektir'' dedi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise siyasetlerinin merkezinde eser siyaseti bulunduğunu belirtti. Bakan Gül, şunları söyledi:

''Bizim siyasetimizin merkezinde, eser siyaseti vardır. Bir kimlik siyasetiyle, ötekileştirerek, kavga siyasetiyle, polemik siyasetiyle bizim işimiz yok. Bizim işimiz bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyarım, Aksaray'a bir eser daha nasıl inşa ederim bunun derdiyle gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Hem merkezi anlamda hem de yerel anlamda bu siyasetimizi biz milletimizle beraber inşa ediyoruz.''

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK 

Bakan Gül beraberindeki Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Burada partililere seslenen Gül, terörle mücadelenin süreceğini belirtti. Gül, ''Türkiye, bölgesinde ve dünyada oyun kurucu hale gelmiştir. Ülkemizin huzurunu ve birliğini bozmak isteyen terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakan bir hale gelmiştir. Terörü kaynağında, merkezini kurutma politikamızda ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hiçbir anne evladından, hiçbir evlat annesinden ayrı kalmasın diye Fırat'ın, Dicle'nin çocukları çakallara, kurtlara yem olmasın diye terörle mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN İŞGALLERİ OLMASIYDI TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAZDI 

Numan Kurtulmuş da konuşmasında Afganistan'da yaşanan olaylara değindi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

''Herkes Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin ne kadar doğru olduğunu söylüyor. Ama şu soruyu kimse sormuyor ? Ya siz 20 yıl Afganistan'ı işgal ettiniz?  Kimse dönüp Ruslara sormuyor? 1979'dan itibaren neden siz Afganistan'ı işgal ettiniz. Terör örgütleri. Çok açık söylüyorum. Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı önce Ruslar, sonra Amerikalılar tarafından işgal olmasaydı, ne DEAŞ'tan bahsedilebilirdi, ne Taliban'dan bahsedilebilirdi. Terör örgütlerinin ana rahmi olan yabancı işgalleridir. Eğer Suriye'de emperyalistlerin ortaya koydu şu vekalet savaşları olmasaydı PYD'yi başımıza kim bela etti ? DEAŞ denen unsur, bir haftada geldi 80 bin kişi Suriye'nin en batısından Kerkük ve Musul'a kadar geldi. Ellerindeki silahı kim verdi? Şimdi diyorlar ki 78 milyar dolar Amerikalıların silahı, Taliban'ın eline geçmiş. Be kardeşim 78 milyar doları Afganistan'ın tüm sağlık sorunları çözerdiniz, bütün eğitim problemlerini hallederdiniz. Ama siz Afganistan'ın tüm yer altı ve yer üstü kaynakları sömürmek için işgali orada bir araç kullandığınız ve Afganistan halkının geleceğini çaldınız. Gelin Suriye'ye bu kadar zulüm ve parçalanmışlığın sebebi nedir? İşte bütün bunlardan dolayıdır. ''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAbdulhamit GülYeni Anayasa
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