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Yavuz: İsveç’ten gerekenin yapılmasını bekliyoruz

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “İsveç’ten bu alçak terör eylemini gerçekleştirenleri tespit etmesini, gerekenin yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

15 Ocak 2023 Pazar 16:42
Yavuz: İsveç’ten gerekenin yapılmasını bekliyoruz

ÖZEL HABER: ADNAN FİŞENK (Önce Vatan Gazetesi Fahri Ankara Temsilcisi)

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İsveç’teki olaylar hakkında Ankara Temsilcimiz Adnan Fişenk’e önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz şöyle konuştu:

“Terör örgütü PKK yandaşlarının, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını ve ülkemizi hedef alan saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 

İsveç’in NATO üyelik girişimleri sürüyorken, bu tür girişimlere müsamaha göstermesini de düşündürücü buluyoruz. Bu alçakça eyleme İsveç’in göz yumması, Türkiye’nin NATO’ya üyelikleri konusunda öne sürdüğü haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir.

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na bu tarz bir eylemin gerçekleştirilmesi tarihe not düşülecek bir durumdur. Bu müttefiklik ruhuna da, NATO kurallarına da, insan haklarına da aykırıdır. İsveç’ten bu alçak terör eylemini gerçekleştirenleri derhal tespit etmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını, diğer Avrupa ülkelerinin de bu olaya tepki göstermesini bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki, beslediğiniz yılanlar Fransa’da gördüğümüz gibi, bir gün sizi de sokabilir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terörle ve teröre destek veren herkesle  yurt içerisinde ve yurt dışında mücadele etmeye devam edeceğiz.” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAydın MilletvekiliMetin YavuzİsveçTerör EylemiAdnan Fişenk
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