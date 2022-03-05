'Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir sorun sağlıklı nasıl çözülür ya da çözüm yolları nasıl bulunur? Bunun bilinen temel bir kuralı vardır. Sorunu yaşayan insanlarla oturup konuşmaktır. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu ifade ederim. Çünkü iddiamın kaynağı sorunu yaşayanı dinlemekten geçiyor. Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz, o sorunun çözümünü de çok rahat bulur çözüme ulaşırsınız. Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Eğer bu olduğu takdirde 'çıkan yasalardan benim haberim yoktu' demeyeceksiniz. Çünkü o yasalar parlamentoda görüşülürken, hatta görüşülmeden önce sizin görüşlerinize başvurulmuş olacak. Sorunu çözme konusunda böyle kararlı bir adım atarsanız, akılcı bir adım atarsanız sorunu çözersiniz" diye konuştu.

'İNSANIN HAYATI SORUN ÇÖZMEKLE GEÇER'

Kılıçdaroğlu, sağlık sorunlarının bundan sonra da olacağını ifade ederek, "Sağlık sorunu sadece benim sorunum değil. Sağlık hizmetini sunanlar açısından da sorun. Doktor, hemşire, laborant, hatta hastanenin iletişim sisteminden sorumlu olan kişiler açısından da pek çok sorun olabilir. Ama sorunları çözme konusunda kararlı bir irade otaya koyarsak sorunları çözeriz. Bir başka sorun sorunları çözme konusunda kararlı iradeyi kim ortaya koyacak? Sorunu yaşayan zaten sorunun çözülmesini istiyor. Sorunun çözülmesi eğer bir genelgeyle, bir yönetmelikle olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır. Ama sorunun kaynağı bir parlamentodan çıkacak olan bir yasaysa veya sorunu çözmemiz için bir yasanın çıkması gerekiyorsa o zaman bakanlık ve parlamento olmaktadır. Sağlık sorunu cumhuriyetin kuruluşundan beri var, bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözerseniz başka bir sorun çıkar. İnsanın hayatı zaten sorun çözmekle geçer. Yöneticinin de temel görevi sorunları çözmektedir. Bir sorunu çözersiniz, başka bir sorun çıkar. Teknolojide bir gelişme olur başka bir sorun çıkar" ifadelerini kullandı.

'6 TEMEL SORUN ALANI BELİRLEDİM'

Sağlık sorunlarıyla ilgili internet arama motorunda 26 milyondan fazla içeriğin olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Demek ki gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. 6 temel sorun alanı belirledim. Birincisi sağlık çalışanları; sizin sorunlarınız çözülmeden diğerleri çözülemez. Sınırlı sayıda elemanla görev yapıyorsunuz, kadro boşlukları var. Kadro boşlukları doldurulmuyor. Sizinle aynı görevi yapmaya hazır olanların da sorunları var. Hasta olarak geldiğimiz zaman bizim de sorunlarımız var. Bunların da çözülmesi gerekiyor. İlaç, tıbbi alan; hızla gelişen bir alan. Yeni ürünler çıkıyor, yeni ürünlerin hekimler tarafından hastalara ulaştırılması lazım. Dördüncüsü ise tıbbi donanım. Bu alan sizin sorun alanınız olmaktan çok devletin bunları alıp hastaneye koyma alanı. Sağlık hizmetlerinin finansmanı; bu da çok önemli bir alan. Hala bugün milyonlarca kişinin sağlık sigortası yok. 84 milyonluk bir kitlenin karşılaştığı sorun" dedi.

Kılıçdaroğlu, çalıştaydan çok şey beklediklerini ifade ederek, "Sorun alanlarını sağlıklı belirlerseniz ve çözümleri de üretirseniz biz son derece mutlu oluruz. Bize çözümler lazım. Çözümleri üretirseniz beklediğinizden de hızlı tamamını çözmekte kararlıyız" diye konuştu.

Gün boyu sürecek çalıştayda sunumlar yapıldıktan sonra, 'Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yönetimi ve sağlık hizmeti sunumu', 'Sağlık emek gücü süreci', 'Sağlık hizmetlerinin finansmanı', 'Sağlık bilgi sistemi', 'Tıbbi ürünler ve sağlıkta teknoloji kullanımı' ana başlıklarında 11 grup çalışması yapılacak. Çalıştay sonunda tüm çalışmalar ortak değerlendirilerek, temel politika metni oluşturulacak.