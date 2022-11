ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli 'Yapamazsınız' diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '2 Bin Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, bugünün dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden birinin eğitim ve öğretimde alınan mesafe olduğunu belirterek, "Eğitim ve öğretime yapılan her yeni yatırım; kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir. Bugün açılışını yaptığımız köy yaşam merkezlerimizi, eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden biri olarak görüyorum. Köy yaşam merkezlerimizle sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmıyor aynı zamanda evlatlarımızı yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz. Yine bu merkezlerde gerçekleştirilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum" diye konuştu.



'2023'Ü YENİ DÖNEMİN MUKADDİMESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ'



Eğitim camiası için büyük kazanç olduğunu belirttiği bu projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığı ile destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı tebrik eden Erdoğan, "Köy yaşam merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımız ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı bir insan olarak yetiştiren öğretmenlerimize Rabb'imden muvaffakıyetler niyaz ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimizin her birine emekleri ve fedakarlıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Köy yaşam merkezlerimizin ülkemize, milletimize, bu hizmetten yararlanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki sene cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'mızın da 100'üncü yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıl dönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Kısa süre önce kamuoyuna açıkladığımız 'Türkiye Yüzyılı' programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis'teki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı kapsamlı bir çalışmayla 81 vilayetimizle birlikte ‘Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir" dedi.



'PRİM VERMEYECEĞİZ'



'Türkiye Yüzyılı' hayalinin mimarının da sahibinin de 85 milyonun tamamı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu program kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Dün 'Avrupa'nın hasta adamı' olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi nasıl zafere taşıdıysak önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içerisinde aştıysak darbelerden terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek Türkiye'yi son 20 yılda nasıl dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdiysek inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak ‘Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli 'Yapamazsınız' diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.



'ÖĞRETMENLERİN OMUZ VERMEDİĞİ HİÇBİR MÜCADELE ZAFERE ULAŞAMAZ'



Cumhuriyetin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olarak tanımladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna özellikle muhtarlar ve öğretmenlerden güçlü destek beklediğini söyleyen Erdoğan, "Sizlerle beraber bu yolculuğa devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı evladımızı yetiştiren öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz. Bugün artık krizlerden ziyade ‘Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimi gibi elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı" dedi.