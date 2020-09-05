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Ya siyasetin diliyle ya da acı tecrübelerle anlayacaklar

Erdoğan: Ya siyasetin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar

05 Eylül 2020 Cumartesi 17:06
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Ya siyasetin diliyle ya da acı tecrübelerle anlayacaklar

Erdoğan: Ya siyasetin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar

İSTANBUL (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, koronavirüs salgınına dikkat çekerek, "Bazı devletlerin bu konuda sıkıntılı oldukları salgınla ortaya çıktı. Ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı kesimlerin ne kadar sıkıntıda oldukları salgın dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Maddi zenginliğin bir işe yaramadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır" dedi. Erdoğan, sağlık yatırımlarına dikkati çekerek, "Salgın döneminde de çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik" diye konuştu.

"İNSANIMIZ ADETA KENDİSİNİN KATİLİ"

Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Vatandaşlarımızı TMM olarak tabir ettiğimiz tedbirlere daha dikkatli riayet etmesi gerekmektedir. 

Sürekli söylememize rağmen maalesef her eve, Türkiye'nin dört bir yanında bu kurallara uyulmuyor. Düğünlerde uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor. Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığında endişeli olduğumuzu belirtmek zorundayız. Bunları söylemezsek çok değerli insanlarımızı, hocalarımızı kaybettik. Bu hastalıktan kurtulma çaresi bulunana kadar vatandaşımız kendi tedbirini kendi uygulayacaktır. Çare bulunana kadar bütün vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımızın tedbirlerine uyması gerekiyor. Kapalı alanlarda cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağırına gidiyor diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, dere boğulmaması için bu salgın musibetinin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz çalışıyor. Onların bu fedakarlığı için dikkatli davranmalıyız" dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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