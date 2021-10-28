Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
552.23
DOLAR
9.53
STERLİN
13.16
EURO
11.14
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
100 sözleşmeli personel alacak
100 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Veysel Eroğlu: Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 2’nci sıraya yükseldik

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide biz şu an Avrupa’da 2’nci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerjinin gücünün yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir rakam" dedi.

28 Ekim 2021 Perşembe 16:03
8 Okunma
Veysel Eroğlu: Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 2’nci sıraya yükseldik

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, geldiği Bolu’da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Eroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki attığı adımları anlatan Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide biz şu an Avrupa’da 2’nci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerjinin gücünün yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir rakam. Bunlar da hidroelektrik enerji kaynakları, rüzgar, güneş, jeotermal. Bu büyük bir takdir aldı. Ayrıca katı atık bertaraf tesisleri, arıtma tesisleri konusunda çok büyük adım attık. Katı atıkları düzenli toplayıp bertaraf edilmesiyle yüzde 50’lik bir emisyon azaltımı sağlandı. Bu bölünmüş yollar çok büyük fayda sağladılar. Trafikten gelen yük çok azaldı. Şimdi bazı tekliflerimiz var. Binaların yalıtımı dolayısıyla birtakım imar çalışmaları yapılıyor. Binalardan gelen ısıtmadan kaynaklanan emisyon azaltılacak" dedi.

Ormanların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsur olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Ağaçlar havada sera gazına sebep olan karbondioksiti emiyor, yerine oksijen veriyor. Dünya için oksijen makinesi. Bu yüzden ormanları çok artırdık. Cumhurbaşkanımızla birlikte 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanları arttı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Veysel EroğluYenilenebilir Enerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Türkiye'yi durdurabilecek güç tanımıyoruz
Erdoğan: Türkiye'yi durdurabilecek güç tanımıyoruz
Bahçeli: Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır
Bahçeli: Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır
Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü
Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Bavullarını toplayan elçiler olmuş
Bakan Çavuşoğlu: Bavullarını toplayan elçiler olmuş
Bakan Akar: Bu tezkere ile önceki tezkere arasında fark yok
Bakan Akar: Bu tezkere ile önceki tezkere arasında fark yok
Bakan Akar: Terörist neredeyse hedef orası
Bakan Akar: Terörist neredeyse hedef orası
'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'
'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'
MSB'den 'F-35' açıklaması
MSB'den 'F-35' açıklaması
Destici’den tezkere açıklaması: CHP, HDP’nin korkusuyla ‘evet’ diyemedi
Destici’den tezkere açıklaması: CHP, HDP’nin korkusuyla ‘evet’ diyemedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma