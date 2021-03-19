Vekil Kılıç saha ziyaretlerinde

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, saha çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bir dizi program kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vekil Kılıç, DAĞ-DER, Kosova-Üsküp Derneği, Namık Kemal Halkoyunları Derneği ve Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Güneş ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyaretlerde Vekil Kılıç, derneklerin başkan ve üyeleri ile Muhtar Güneş’i dinledi. Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vekil Kılıç, “Çalışmalarımız kapsamında Bursa’mızın kendimizi evimizde hissettiğimiz kurumları ile bir araya geldik. DAĞ-DER ziyaretimizde, dağ köylerimizin altyapı sorunlarını dinledik ve TBMM’de kabul edilen kanun teklifimizle hızlanacak hizmetleri anlattık. Yanı sıra Namık Kemal Mahalle’mizin Muhtarı ve Halkoyunları Derneği ile bir araya gelerek mahallenin sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunduk. Kosova-Üsküp Derneği ziyaretinde ise Rumeli göçmeni vatandaşlarımızın taleplerini not aldık. Her Bursalının aynı standart ve kalitede hizmet almasını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir” diye konuştu.