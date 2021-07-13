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Vekil Kılıç: Bursa tarım yatırımlarında da öncü

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ: BURSA’YA VERİLEN TARIMSAL DESTEKLER 1.8 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ. HİBE VE DESTEKLER YENİ GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYOR.

13 Temmuz 2021 Salı 15:19
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Vekil Kılıç: Bursa tarım yatırımlarında da öncü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti iktidarları döneminde her alanda olduğu gibi tarımda da büyük yatırım ve atılımlara imza atıldığını, Bursa’da tarım alanında yapılan yatırımların tutarının 3.7 Milyar TL’yi, tarımsal desteklerin ise 1.8 Milyar TL’yi geçtiğini söyledi. TBMM’nde basın toplantısı düzenleyen Vekil Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulduğundan bu yana Bursa’mızda toplam 360 projeye 188 milyon TL hibe sağlandı. Bu hibenin 128 milyon 300 bin TL’si ödendi, 59 milyon700 bin TL’lik tutarı ise ödenecek. Bu hibeler sayesinde 429 milyon TL yatırım yapıldı ve TKDK’nın destekleriyle kurulan işletmelerde; bugüne kadar toplam 2 bin 700 yeni istihdam sağlandı dedi. Basın toplantısında, tarımın Türkiye ekonomisinde önemli bir sektör olma niteliğini koruduğunu ifade eden Vekil Kılıç, Salgın döneminde dünyada birçok ülke gıdaya ulaşmada zorluklar çekerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde tarıma yapılan destekler ve tarım altyapısının güçlendirilmesi sayesinde, ülkemiz tarımsal üretim ve gıda noktasında herhangi bir zorluk yaşamamıştır. Yaşanan zorlu süreç hepimize bir kez daha tarımın yerli imkânlarla sürdürülebilmesi için üreticinin desteklenmesinin ne kadar yerinde ve değerli bir politika olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. AK Parti tarımın, sadece bir üretim ve ekonomi meselesi değil aynı zamanda yerine göre bir milli güvenlik meselesi olduğunun farkında olarak tarım altyapısına yatırım yapma ve çiftçimizi güçlendirme yönündeki politikalarını devam ettirecektir şeklinde konuştu.

BURSA TARIMDA DA ÖNCÜ ŞEHİR.

Bursa’nın sanayide, turizmde olduğu kadar tarımsal üretimde de ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren Vekil Kılıç TBMM’ndeki basın toplantısında şunları söyledi: İlimizde Genç Çiftçi Desteklemeleri kapsamında, 2016-2018 yılları arasında toplam 562 üreticiye 16 milyon 859 bin 995 TL hibe verilmiştir. TKDK hibelerinde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık sağlanıyor ve onların iş hayatında daha fazla ön plana çıkmaları sağlanıyor.40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık projelerine ilave yüzde 5 hibe sağlıyoruz. 93 kadın girişimci ve 181 genç girişimcinin projeleri destek almaya hak kazandı. Yine TKDK hibelerinde kooperatif ve üretici örgütlerine pozitif ayrımcılık sağlanıyor. İlimizde son yıllarda tekrar canlanan hayvancılık sektörüne TKDK tarafından da büyük bir destek sağlanmıştır. 7 yıl gibi kısa sürede hayvancılık projelerine 81 milyon TL destek sağlanmıştır. Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde önemli bir gelir kaynağı olan zeytincilik sektöründe, zeytinin katma değerli ürün haline getirildiği 15 adet zeytin işleme ve yağhane işletmelerine destek verilmiştir. Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, basın toplantısında tarım sektöründe girişimci olmak isteyenlere de seslendi Kılıç şöyle konuştu. Buradan özellikle genç çiftçi kardeşlerimize, emeğini değerlendirmek isteyen kadınlarımıza ve üretimden gelen güçlerini birliktelikleriyle pekiştiren üretici kooperatiflerimize seslenmek istiyorum, söz konusu projeler kapsamında TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü sizlere yardımcı olmak için bekliyor. Üretimden gelen potansiyelinizi tam olarak kullanabilmeniz için verilecek bu destek ve hibelerden yararlanmanızı istiyoruz. Böylece hem Bursa’mızın hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunarak istihdam oluşturmaya da katkı sağlayabilirsiniz dedi.

Anahtar Kelimeler:
Vekil Kılıç: Bursa Tarım Yatırımlarında Da öncü
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