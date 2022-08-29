Vatan Severler Partisi üniversite öğrencilerinin geleceği için çözüm hazırlıyor

Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser. "Üniversite öğrencilerimize Sahip Çıkalım ilgili Basın Açıklaması. Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde ki eğitim öğretim müfredat dayalı olarak üniversiteye giriş sınavından önce öğrencilerimizin lise ve dengi okullar da öğrenim dönemleri içinde ki aldıkları notlar toplamında dereceleri üniversite de ki giriş yeterli puana sahip olduğu tespit edilirse sınavsız üniversiteye giriş yapabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları kapsamında düzenlemeler yapılacaktır."dedi. Dolayısıyla bu uygulama da. Devlet kurumları öğretim görevlileri öğrencilerimiz. "öğrenci ve velilerimiz açısından büyük bir yük hafifletilmiş olacaktır. vurguladı. Öğretim yıllı içerisinde girdiği sınavlardan yeterli not ortalaması alamayan öğrencilerimiz de eksik puanlarını tamamlamak adına üniversiteye giriş sınavına girecek ve eksiğini sınav sonuçları açıklandı zaman tamamlandığı tespit edildiğini'de üniversiteye giriş yapabilecektir. bellirti. Vatan Severler Partisi olarak Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde eğitimde ki sınav stresini atmak ve geleceğimiz olan gençlerimizin zihinlerini gelişim için hazırlamak üzere ilerleyeceğiz. dedi. Önderimiz "Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde Türk Gençlerimize güveniyoruz ve daima Türk gençlerimizin de yanındayız diyerek sözlerini tamamladı. ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ

VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ

GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER.

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş

Haber: Nihat İlikcioğlu

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