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Vatan Severler Partisi: "Ülkemiz için güzel işlere imzaya atmaya hazırlanıyoruz"

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:51
Vatan Severler Partisi: "Ülkemiz için güzel işlere imzaya atmaya hazırlanıyoruz"

Vatan Severler Partisi Ankara Altındağ İlçe Başkanlığına Yalçın Cesur atandı,

Ankara valiliği tarafından da onaylanarak göreve başladı. Vatan Severler Partisi Kurucu Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, konuyla ilgili Basın açıklaması yaptı. 

Yılmaz Gülümser; “Ankara Altındağ ilçe Başkanlığımıza Yalçın Cesur’u atadık, Ankara Valiliğimizden Onay aldığını gururla öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle bütün teşkilatlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. 

Türkiye Cumhuriyet'in emrindeyiz. Altındağ ilçe Başkanlığı onayı alan Yalçın Cesur ise yaptığı konuşmada,”Vatan Severler Partisi Kurucu Genel Başkanı Yılmaz Gülümser bizlere vermiş olduğu bu önemli görevi almak bizleri onurlandırmış ve ülkemize vatanımıza büyük hizmet sunacağımıza yürekten inanıyoruz. 

Vatan Severler Partisi olarak Ankara'da Bu değerli göreve layık olmaya ve Ankara’ya güzel işlere imza atmaya hazırlanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri 

Genel Başkan Yılmaz Gülümser

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Vatan Severler Partisi: Ülkemiz Için Güzel Işlere Imzaya Atmaya Hazırlanıyoruz
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