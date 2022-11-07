Vatan Severler Partisi'nden Yükseliş Partisi'ne nezaket ziyareti

Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser ve Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır'ı Genel Merkez Binasın da resmi olarak nezaket ziyaretinde bulundu.

Şunları Açıkladılar.

Bir araya gelerek Ülkemizin sorunlarının çözümü adına görüş fikir alışverişin de bulunmaya konuları dile getirdik. Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser ve Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır Önderimiz "Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde ve yurt dışında yaşayan Aziz Türk Milletimizin sorunlarına çözüm arayışında olduklarını.

Türk Vatan Topraklarımızın bölünmez bütünlüğü Yüce Türk Devletimizin Sonsuz bekası Aziz Türk Milletimizin huzuru refahı ve barışını sağlamak amacıyla siyasi çizgimizi bozmadan devam ediyor olacağız.

Bizler siyasi Parti teşkilatlarımızı ülkemize siyaseten hizmet eden kurumlar olarak yönlendirerek ilerleyeceğiz. Burdan sizin aracılığınızla Genel Başkan Nail Çakır’a tüm Türk dünyasına önem ve özen gösterici siyasi duruşu ve söylemleri için teşekkür ediyorum

Ifadelerini kullandılar.

Vatan Severler Partisi Kurucu Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Yükseliş Partisinin Genel Başkanı Nail Çakır'ı misafir perverliği için çok teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.dedi.

VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BASIN SORUMLUSU

SÎBEL DEMİRDİŞ

HABER

NİHAT İLİKCİOĞLU

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