VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ GENEL BAŞKANI YILMAZ GÜLÜMSER’İN BASIN AÇIKLAMASI

Ülke genelinde asgari ücretle çalışan yaşayan emeklilik maaşıyla geçinmeye zorlanan halkımızı refaha kavuşması gerektiğini bunun içinde gerekli önlemler alınması çözümlerin yasal ve kalıcı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz
Halkımızın hizmetine sunulacak olan kamu kurum kuruluşları tarafından yapılan hizmetlerin uygulamaların milletimize yük ve külfete dönüşmemesi uygun hale getirmektir
Devlet hazinesindeki sermaye zarar Türk milletimizin alın teridir yönetimden kaynaklı zararının olduğunda zengin fakir ayırt etmeden halkımıza yansıyan tasarruf ve ödemeleri olması gayet normaldir ama yönetimden kaynaklanan kar oranlarının da halkımızın refahı huzuru mutluluğu için adil paylaşılmasından yanayız.
Dünya da gelişmiş ilk 20 büyük ekonomi den daha da ileri hedeflerimizde olan Dünya da ilk 10 büyük ekonomiye girmeyi hedefleyen bir ülke olarak ilerleyeceğiz Ekonomide yer almamız için gençlerimizi donanımlı hale getirmek eğitim öğretim de hedeflerimizin kalıcı olarak yapılandırılacaktır
Siyasette
Askeriye de
Bilim de
Teknoloji de
Eğitim de
Sanayi de
Sanat da
Spor da
Ve müzik de her alanda her zaman başarmamız gereken hususların başında Devlete odaklanması ve planımızın oluşturulup hayata geçirilmesiyle bunu da başaracağımıza inanıyoruz
VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ
GENEL BAŞKANI
YILMAZ GÜLÜMSER
Genel Başkan Yardımcısı
Medya İletişim Sorumlu
Basın Danışmanı Sibel Demirdiş
Haber:
Nihat İlikcioğlu
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