Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Vatan Severler Partisi Ankara ili Altındağ ilçesi Birinci olağan kongresi Ankara il Başkanı Adem Kılınçer'in toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Divan" Başkanı Kenan Durkaya, Hediye Çalbıyık,

Eyyüp Özbek.

Vatan Severlerler partisi Ankara Altındağ ilçe Başkanı üyeleri.

1. Sedat Cesur

2. Sedat Tetik

3. Dündar Ercan

4. Fedai Sağlam

5. Safiye Üreğin

6. Cafer Kol

7. Gülfer Neşeli

8.Yaşar Cesur

9. Fatma Cesur

10. Sabri Serhat Neşeli

11. Bilal Akra

Başkanlığında Başkan yardımcısı üyelerin Seçiminin ardından

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları için saygı Duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. "Daha sonra ilçe kongresi başladı.

CESUR" BU GÖREVİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEĞİME SÖZ VERİYORUM.

Kürsüye gelerek ilk söz alan Altındağ ilçe Başkanı Yalçın Cesur sözlerini "Şöyle konuştu.

Vatan Severler Partisi değerli Dava Arkadaşlarım.

Bizim bu kutlu günümüzde yanlız bırakmayan çok kıymetli

Hemşerilerim.

Partimizin Altındağ ilçe kongresine hoşgeldiniz sefalar getirdiğiniz.

Bu güzel Altındağ ilçemizin kongremizin sizlerle birlikte yürümekten onur ve gurur duyarım.

Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'inin temellerinin yerine ve Çizgimizi bozmadan Altındağ ilçemizin kurucu Başkanı ve bu sorumluluğu taşımak Ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu sorumluğu bana layik gören "Başta değerli Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser ve il Başkanımız Adem Kılınçer'e Teşekkürlerimi Sunar.

Bu görevi hakkı lâyıkıyla yerine getireceğime söz veriyorum üzerime düşen görevimi canla başla çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ne mutlu türküm diyene Sözlerini tamamladı.

Vatan severler partisi Kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Partinin kongresinde yaptığı konuşmada Şunları söyledi.

Ankara ili Altındağ ilçe kongresini başarıyla gururla gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatan Severler Partisi Ankara ili Altındağ ilçe Başkanı olarak Yalçın Cesur 'un seçilmiş olmasından dolayı tebrikler ediyoruz Başarılarının artarak devamını diliyoruz

Vatan Severler Partisi Önderimiz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde Aziz Türk Milletimizin teveccühünü kazanmaya artarak devam etmektedir

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ.

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş

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Nihat İlikcioğlu

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