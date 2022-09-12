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Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi gerçekleştirildi

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:46
Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Vatan Severler Partisi Ankara ili Altındağ ilçesi  Birinci olağan kongresi  Ankara il Başkanı  Adem Kılınçer'in toplantı salonunda  gerçekleştirildi.   

Divan" Başkanı Kenan Durkaya, Hediye Çalbıyık,

Eyyüp Özbek.

Vatan Severlerler partisi  Ankara Altındağ ilçe Başkanı üyeleri.

1. Sedat Cesur

2. Sedat Tetik 

3. Dündar Ercan

4. Fedai Sağlam 

5. Safiye Üreğin

6. Cafer Kol

7. Gülfer Neşeli

8.Yaşar Cesur

9. Fatma Cesur

10. Sabri Serhat Neşeli

11. Bilal Akra

Başkanlığında Başkan yardımcısı  üyelerin Seçiminin ardından 

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları için saygı Duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. "Daha sonra  ilçe kongresi başladı.

CESUR" BU GÖREVİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEĞİME SÖZ VERİYORUM.

Kürsüye gelerek ilk söz alan Altındağ ilçe Başkanı Yalçın Cesur sözlerini "Şöyle konuştu.

Vatan Severler Partisi değerli  Dava Arkadaşlarım.

Bizim bu kutlu  günümüzde yanlız bırakmayan çok kıymetli 

Hemşerilerim.

Partimizin Altındağ ilçe kongresine hoşgeldiniz sefalar getirdiğiniz.

Bu güzel Altındağ ilçemizin kongremizin sizlerle birlikte yürümekten  onur ve gurur duyarım.

Başta büyük önder Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'inin temellerinin yerine ve Çizgimizi bozmadan Altındağ ilçemizin kurucu  Başkanı ve bu sorumluluğu taşımak Ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu sorumluğu bana layik gören "Başta değerli Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser ve il Başkanımız Adem Kılınçer'e Teşekkürlerimi Sunar.

Bu görevi hakkı lâyıkıyla  yerine getireceğime söz veriyorum üzerime düşen görevimi canla başla çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ne mutlu türküm diyene Sözlerini tamamladı.

Vatan severler partisi Kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser 

Partinin kongresinde yaptığı konuşmada Şunları söyledi.

Ankara ili Altındağ ilçe kongresini başarıyla gururla gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatan Severler Partisi Ankara ili Altındağ ilçe Başkanı olarak Yalçın Cesur 'un seçilmiş olmasından dolayı tebrikler ediyoruz Başarılarının artarak devamını diliyoruz 

Vatan Severler Partisi Önderimiz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde Aziz Türk Milletimizin teveccühünü kazanmaya artarak devam etmektedir 

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ.

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş 

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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