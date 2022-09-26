Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Başkanı Yalçın Cesur mazbatasını aldı

Vatan Severler Partisi geçtiğimiz hafta yapılan Ankara ili Altındağ ilçesi 1.olağan kongresini Başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. ilçe Başkanı Yalçın Cesur

Altındağ yüksek ilçe seçim kurulundan Mazbatasını eline aldı.

Altındağ ilçe Başkanı Yalçın Cesur Mazbatayı Aldıktan sonra "Basın Açıklaması yaptı.

Altındağ ilçe kongremizi büyük bir heyecan ve coşku ile gerçekleştirdiğimiz yeni Dönemler'de teşkilatlarımızla birlikte el ele verip büyük bir gayret göstererek Çalışmalarımızı devam edeceğiz. Tüm Dava Arkadaşlarımla birlikte yürümekten gurur duyuyorum.

Çizgimizi bozmadan Altındağ ilçemizin kurucu Başkanı ve bu sorumluluğu taşımak Ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu sorumluğu bana lâyık gören "Başta değerli Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser ve il Başkanımız Adem Kılınçer'e teşekkürlerimi sunar.

Bu güzel Altındağ ilçemizin için Herşey güzel olacak. Hayırlı olsun Vatana Millet'e şeklinde açıklamada bulundu.

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Açıklamada şunları söyledi.

Ankara ili Altındağ ilçe 1 olağan kongremizi gururla gerçekleştirdik

Gururla bir şekilde ilk mazbatayı aldık mutluyuz ülkemize ve Altındağ ilçemize hayırlı olsun dedi.sözlerini tamamladı.

Ankara il Başkanı Adem Kılınçer ve Genel Başkanı Vekili Asuman Özdemir

Vatan Severler Partisi'nin kurucu lideri Yılmaz Gülümser Altındağ ilçe Başkanı Yalçın Cesur'a Tebrik ettiler.

Parti teşkilatlarında tebriklerini sundular.

"Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetimiz'dir.

Türkiye cumhuriyeti hepimizindir.!

BASIN DANIŞMANI: SİBEL DEMİRDİŞ

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

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