Vatan Severler Partisi 4. Olağan Kızılcahamam İlçe Kongresini yaptı

Vatan Severler Partisi ilçe kongrelerine hız verdi.

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser'in katılımıyla Ankara ili Kızılcahamam

İlçesi 1.olağan 4. kongresini kızılcahamam'da bulunan bir Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Eyyüp Özbek.

Divan Başkan Yardımcılığını Hediye Çalbıyık ve Divan Kâtip üyeğini

Kenan Durkaya.

"Kızılcahamam ilçe Başkanlığı görevine Osman Turan seçildi.

İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. "Daha sonra ilçe kongresi başladı." Kızılcahamam ilçe Başkanı Osman Turan ve parti üyeleri katıldı.

Kızılcahamam ilçe Başkanı Osman Turan' Kongrede yaptığı konuşmada.

Vatan Severler Partisi değerli Dava Arkadaşlarım bizleri bu kutlu gününüzde yanlız bırakmayan çok kıymetli hemşerilerim. Bu güzel

Kızılcahamam kongresinde sizlerle birlikte yürütmekten onur ve gurur

duyuyorum. Önderimiz Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün kurduğu

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin yerini ve cizgisini Bozmadan kızılcahamam ilçemizin kurucu Başkanlığı sorumluluğunu almak ve taşımak büyük gurur kaynağıdır.

Bu Sorumluluğu bana layık gören

başta değerli Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser ve Ankara il Başkanımız Adem Kılınçer'e teşekkürlerimi sunarım. Bu görevi Hakkı ve layıkıyla yerine getireceğime söz veriyorum.

Kızılcahamam ilçemizin kongresi

Vatana millete hayırlı olsun.

Kızılcahamam ilçemizin için hedeflerimiz var. Partimizin" layık olduğu yere taşıyacağız ve Doğru yolda ilerleyeceğimîze inanıyorum.

Vatan Severler Partisi olarak hazırız. Allah yolumuzu açık etsin hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Ne mutlu Türküm diyene önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetimizdir. "Sözlerini tamamladı.

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser kongrede yaptığı konuşmada Şu ifadeleri kullandı;

"Vatan Severler Partisi olarak Ankara ili Kızılcahamam 1olağan 4.kongremizi başarıyla gerçekleştirmiş olduğumuzdan dolayı büyük gurur duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyetimiz'dir Ankara Kızılcahamam ilçe Başkanımız Osman Turan tebrik ediyorum. Başarılarının aratarak devamını diliyoruz.

"Türkıye Cumhuriyetimiz'in genelinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları kapsamında artarak devam etmektedir.

Partimizin teşkilâtlarımızın tebrik ediyorum. Başarılarınım artarak devamı diliyoruz.Ifadelerini kullandı.

VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BASIN SORUMLUSU

SÎBEL DEMİRDİŞ

HABER

NİHAT İLİKCİOĞLU

Tel. 0 532 764 44 48