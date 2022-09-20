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Vatan Severler Partisi 2. Mamak İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi

20 Eylül 2022 Salı 15:37
Vatan Severler Partisi 2. Mamak İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi

Vatan Severler Partisi Ankara ili Mamak ilçesi 2. ci olağan kongresi'ni Ankara il Başkanı Adem kılınçer'in Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Divan" Başkanı. Eyyüp Özbek.

Divan" Başkan Yardımcısı üyesi. Kenan Durkaya.

Divan" Kâtip üyesi. İsmail Uzun.

Başkanlığında Başkan yardımcısı üylerin seçiminin ardından.

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları için saygı Duruşun da bulunulmasını ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. "Daha sonra ilçe kongresi başladı.

ADALET İÇİN REFAH VE HUZUR  TÜRKİYEMİZ İÇİN HAZIRIZ.

Kürsüye gelerek ilk söz alan Ankara ili Mamak ilçe Başkanı Serdar Kırar 

sözlerini şöyle konuştu.

Vatan Severler partisi Dava Arkadaşlarım.

Bizim bu kutlu günümüzde yanlız bırakmayan  çok  kıymetli 

hemşerilerim ve Türkiyenin farklı illerinden gelip bugün bizlere bereber olan "Değerli konuklarımız  ve ulusal ve yerel Basınımızın  değerli mesupları ekran başında ve sosyal  medya hesaplarımızdan 

bizleri takip eden bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepiniz en içten duygularımla selamlıyorum.

İlçe teşkilatımızın 2ci olağan kongresine hoşgeldiniz sefalar getirdiğiniz.

"Sözlerimin başında ilçe teşkilatımız'da görev alan  ve  görev alarak tüm yol arkadaşlarımı kutluyorum.

"Kendilerine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

Değerli dava arkadaşlarım V.S.P. olarak 'Türkiyenin dört bir yanında çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyor bu güzel kadroyla beraber çok iyi sonuçlar alacağımıza  ben gönülden inanıyorum ve

Şimdi'den hem Mamak ilçe teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemize V.S.P.nin kuruluşunu Şubat Ayı 2021 yılının'da kuruluşunu müjdeledik çünkü Türkiye'nin yepyeni  bir vizyona ihtiyacı  vardır ülkemizin.

Her alanda doğru analizlere iyi çalışılmış planlara pogramlara ihtiyaç vardır.

Vatan Severler partisi olarak tarihsel bir sorumluluk üstelendik.

Halkımızın refahını yükselme ve türkiyemize  özgürlükler ülkesi yapma hedefiyle yola koyulduk ve bu sorumluluğu taşımak Ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Bu sorumluluğu bana layık gören "başta değerli Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser ve Ankara il Başkanımız Adem Kılınçer ve teşkkürlerimi sunar. Rabbim  hepimizin yar ve  yardımcısı olsun derken kongremizin "Vatana millete ve halkımıza hayırlı olmasını  temenni ederim.

Tüm Dava Arkadaşlarıma ve Halkımıza saygı sevgi ve selamlarımı şükranlarımı iletiyorum.

Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetimiz'dir.

Ne mutlu türküm diyene 

sözlerini tamamladı.

Vatan Severler partisi Kurucu lideri  Genel Başkanı Yılmaz Gülümser  partinin kongresinde yaptığı konuşmada şunları söyledi.

Ankara ili Mamak ilçe Kongresini yapmış olmaktan gururlanıyoruz.

Vatan Severler Partisi Ankara ili Mamak ilçe Başkanı  Serdar Kırar  seçilmiştir 

Mamak ilçe Başkanımızı vede teşkilatlarını tebrikler ediyorum Başarılarının artarak devamını diliyoruz 

İfadelerini kullandı.

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş 

Haber.

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 20.09.2022 15:38
Anahtar Kelimeler:
Vatan Severler Partisi 2. Mamak İlçe Kongresini Gerçekleştirdi
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