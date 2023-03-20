Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Ankara

Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Büyük bir milletin vatandaşlarıyız. Büyük Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza gerekli evrakı teslim ettim."

Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.

Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.