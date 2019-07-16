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Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

16 Temmuz 2019 Salı 18:41
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Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de bulunan İBB binasında ziyaret etti. Yerlikaya, İmamoğlu ile birlikte başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.


VALİ YERLİKAYA: "HEP BERABER ŞEHRİMİZE İYİ NİYETLE, GAYRETLE YÜZ AKI BİR HİZMET YAPMAYA NİYETİMİZ VAR"

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Yerlikaya, İmamoğlu'na başarılar diledi. Yerlikaya, "Bu şehrin valisi olarak gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmeti yapmaya niyetimiz var. Derdimiz de bu. Hepimizin meseleleri, hizmet bekleyen alanlarımız çok. Ama bir dayanışma bir mesai birlikteliği içerisinde bunu hemşerilerimize göstereceğiz." şeklinde konuştu.  Vali olarak belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirten Yerlikaya, "Halen de gitmek durumunda olduğum arkadaşlarımız var. Ama kendime bir hedef koydum. Ağustos sonuna kadar bütün ilçe belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret edeceğim. Bu duruşu, en güzel şekilde hemşerilerimize göstereceğiz." ifadelerini kullandı. 


İMAMOĞLU: İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE İSTANBUL'A HİZMET ÜRETMENİN ESAS OLDUĞU BİR DÖNEM OLSUN

İmamoğlu da ziyaretinden dolayı Yerlikaya'ya teşekkür etti. İmamoğlu, "Daha önce göreve başladığımızda devletimizin geleneği gereği Sayın Valimize süreçle ilgili duygularımızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Kendileri iade-i ziyarette bulundular. Çok teşekkürler. İstanbulluların beklediklerini gayet güzel ifade ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İşbirliği içerisinde İstanbul'a hizmet üretmenin esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekle yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı Valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve temennide bulundular. Bu yönüyle İstanbul'un her sorununa değinen, her konusuna hızlı bir şekilde temas eden, sorunu çözen bir işbirliği, muazzam bir uyum, senkronize bir çalışma dönemini birlikte yaşatırız. İstanbulluları mutlu ederiz. Dolayısıyla vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. İstanbul'un zamanı hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamların başlamasını diliyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya daha sonra İBB'nin Şeref Defterine, "Dünyanın en güzeli, medeniyetimizin baş şehri, İstanbul'umuza hizmet etmek büyük onur, çok büyük sorumluluktur. 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Allah, yar ve yardımcısı olsun." yazdı.

DHA

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Vali YerlikayaİBBBaşkanEkrem İmamoğluönce VatanImamoğluZiyaret
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