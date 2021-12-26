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Üretim seferberliği yapalım

İnce: İktidara ve muhalefete sesleniyorum; üretim seferberliği yapalım

26 Aralık 2021 Pazar 11:55
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Üretim seferberliği yapalım

YALOVA (DHA) 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da düzenlediği basın toplantısında, "İktidara ve muhalefete sesleniyorum; marketlerden başlamayın. Üretimden, tarladan başlayın. Önceden üretim seferberliği yapalım. Bütün tarlaları, balkonlardaki saksıları dahi ekelim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, memleketi Yalova'da basın açıklaması yaptı. Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesini eleştiren İnce, enflasyon artarken faizi düşürmenin yanlış olduğunu söyleyerek, "Şirketlerin borçlanma maliyeti yüzde 60 arttı. Kurlar arttı. Kredi risk birimleri arttı. Faiz arttı. Yani bugün Erdoğan hiçbir şey yapmamış olsaydı, eylül ayına döndüğünüzde dolar 8,50'ydi. Kredi riskleri 300'lerdeydi. Faiz de 18'lerde olacaktı. Türk milletinin üzerinde deney yapan bir cumhurbaşkanı var" diye konuştu.

Açıklamasında, marketleri suçlamanın yanlış olduğunu da savunan Muharrem İnce, "İktidara ve muhalefete sesleniyorum; marketlerden başlamayın. Üretimden, tarladan başlayın. Önceden üretim seferberliği yapalım. Bütün tarlaları, balkonlardaki saksıları dahi ekelim. Hazine arazilerinden para istemeyin. Eksin çiftçi. İthalat sopasıyla çiftçiyi hizaya getirmeye çalışmasınlar. Havza bazlı üretim yapalım. 'Gayrisafi milli hasılamızın yüzde 1'i tarımı desteklemeye verilir' diye kanun çıkmasına rağmen yüzde yarımı dahi verilmiyor. Bunu verelim. Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak, çobanlarımızın sigortasını devlet ödesin. Tarımda çalışan kadınlara prim desteğini devlet ödemeli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceYalovaMemleket Partisi
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