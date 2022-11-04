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Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir

04 Kasım 2022 Cuma 15:35
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir

KAYSERİ - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim kampanyalarına başladıklarını belirterek, "Bu ay içinde 17 ilimizde ziyaretlerde ve temaslarda bulunacağız. Seçimlere kadar da  bu yoğun çalışma takvimini  sürdüreceğiz. Seçimlerin ne zaman yapılacağı meselesi de ülkemizde ne yazık ki  bir anayasa ihlali meselesine  dönmüştür. Normal şartlarda seçimlerin haziran ayında yapılması gerek ve mevcut anayasaya göre haziranda yapılacak bu seçimlere Recep Tayyip Erdoğan'ın yasal olarak girmesi mümkün değil. Çünkü anayasaya göre iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve Recep Tayyip Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı oldu" diye konuştu.

'SİZ ÇAKMA MUHALEFETSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılındaki seçimlerde aday olamayacağını öne süren Özdağ, "Görüyoruz ki CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın diye erken seçime destek vereceklerini açıkladılar. Erken seçimde 1 sene önce değil, bir ay önce yani erkende değil aslında. Sadece adı erken seçim. Akşener' in izahını anlamak mümkün değil. 'Erdoğan mağdur olmasın' diye diyorlar. Anayasa 2 kez Cumhurbaşkanlığı öngörmüşse bir daha aday olabilsin diye anayasaya karşı hile yapmanızı Türk halkına nasıl izah edeceksiniz ? Siz nasıl muhalefet partisisiniz? Siz çakma muhalefetsiniz. Siz Erdoğan'ın payandasısınız. 'Efendim biz yapmazsak nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu yapar. Erdoğan'ın adayları kabul eder' Bırakın Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğnesin. Bırakın o ayıp YSK' ya ait olsun. Buradan bütün Türk halkına sesleniyorum. Erdoğan anayasayı çiğnemek için hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener de kendisine yardımcı oluyor. Bu seçimin erken olmasına falan gerek yok. Bu seçim tarihinde olmalı. Erdoğan bunu tek başına yapamıyor. Bunun için CHP ve İYİ Parti'nin desteğine ihtiyacı var. CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın, mağduru oynamasın diye anayasaya karşı hile sürecine ortak olacaklarını açıklıyorlar. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Bu nasıl bir muhalefet anlayışıdır? Hiç kimse, YSK'nın anayasayı ihlal ederek, 'Erdoğan'ı nasıl olsa aday gösterirler' şeklindeki izahla bu işten kurtulacağını zannetmesin. Biz Zafer Partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerin de gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. Erdoğan da bu seçimde aday olamaz diyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE MUHALEFET OLURSA ERDOĞAN 40 SENE İKTİDARDA KALIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2019 seçimlerinde 10 milyon seçmen vardı. İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandı. Kılıçdaroğlu diyor ki 'yok canım o kadar seçmen yoktur' ne kadar 166 bin. İnanılır gibi değil. Sayın Kılıçdaroğlu senin önem vermen için kaç olması gerekiyor? Hani bir fıkra var ya matematikçiye sormuşlar iki kere iki kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar 'size kaç lazım' demiş. Kemal bey sana kaç lazım? Kaç olunca ayağa kalkacaksın? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Böyle bir muhalefet olursa Erdoğan 20 sene değil, 40 sene de iktidarda kalır. Erdoğan'ın en büyük sıkıntısı seçimlere giderken bir taraftan sığınmacılar, öbür taraftan ekonomik kriz. Bunların hiçbirini çözemiyor. Bunların baskısı altında ezilirken çözülmüş bir başörtüsü sorununu gündeme getirdi. Erdoğan bile şaşırdı 'böyle pas atılır mı?' diye. İnanılır gibi değil. Bize 'neden muhalefeti eleştiriyor?' diyorlar. Ya bunlar muhalefet değil. Muhalefet olsa eleştirmeyiz."

Özdağ, eleştirilerini sürdürerek, "Sansür yasası geldi. Sansür yasası sırasında Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Şimdi de İngiltere'ye gidiyor. Hangi maddenin sansürün ana kaynağını oluşturduğundan haberdar değil. 'Engin Bey o kaçıncı maddeydi?' diyor. O da oradan bağırıyor '29' diye. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağZafer Partisi
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