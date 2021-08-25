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'Ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:19
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'Ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 20'nci yılı nedeniyle AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Millete Hizmet Yolunda 20. Yıl Dergisi'ne yazdı. Erdoğan, AK Parti'nin resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde, Türkiye ile birlikte bölgenin ve dünyanın da geleceğini değiştirdiğini belirterek, "Bu parti, Allah'ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldi. Bugün AK Parti, Türkiye'nin son 19 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline de taliptir" dedi.

Yürüyüşlerine Yunus Emre'nin 'Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki hakkı göre, Er odur ki alçakta dura, Yüceden bakan göz değil' sözlerinin yol gösterdiğini belirten Erdoğan, "İşte bu anlayışla, milletimizin sadece hizmetkarlığına talip ve eğer başarabilmişsek de bu şerefe nail olduk. AK Parti'nin bu istikametten şaşmayarak milletin partisi sıfatına sıkı sıkı sarıldığının en somut ispatı, 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir" ifadelerini kullandı.

'HEP İLERİYE DOĞRU GİTTİK'

Erdoğan, Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını, kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Dijital olarak yayımlanan 84 sayfalık dergide AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında yaptığı çalışmaları anlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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