Tuzla halkı en iyi hizmete layıktır

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İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, belediye başkanlığı yaptığı dönemde bölgesine yaptığı olağanüstü hizmetleriyle ülkemizin en başarılı ilçe belediyelerinden biri olduğunu kanıtladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına aday oldu. Başkan Dr. Şadi Yazıcı, Tuzlalılara yaptığı hizmetleri ve mütevaziliğiyle gönüllerinde taht kurmuş. AK Partili olmasına rağmen yaptığı hizmetlerinde hiçbir zaman particilik yapmayan Başkan Yazıcı’yı Tuzla halkı destekliyor ve çok seviyor, “Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Bölgemize adeta çağ atlattı, bizler Tuzla halkı olarak yine oylarımız ondan yanadır” diyorlar.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bölgesine yaptığı olağanüstü güzel ve kalıcı hizmetleriyle ülkemizin en başarılı ilçe belediyelerinden biri olduğunu kanıtladı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı, başkanlık görevi yaptığı döneminde tamamlanan takdir edilecek onlarca güzel ve büyük Projeli hizmetlerini şöyle açıkladı:

Tuzla Marina Projesi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi, Tuzla Belediyesi Anadolu Kültür Merkezi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, Kadın Koordinasyon Merkezi, Orhanlı Sosyal Tesisleri, Afet Risk Yönetim Modelimiz Hazır, Ücretsiz Nostaljik Tren, Akfırat - Tepeören Atıksu Tüneli, Türkiye'nin 5 Yıldızlı Gençlik Kampı, 15 Temmuz Şehitler Parkı (Şifa- Mimarsinan Spor Kompleksi), Okan Sokak Parkı Hizmetinizde, Nezih Piknik Alanları, Dere Kenarı Yeşillendirme, F.S.M. Parkı Hizmetinizde, Şifa Mahallesi Spor Tesisi ve Park, İçmeler Meydan Düzenleme Projesi, Tuzla Belediyesi Aşevi, Video Konferans Halk Günü, Mutlu Aile Okulu, Parklarımız Güven Altında, 400 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tuzla Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstasyon Mahallesi Şehit Selahattin Ergenekon Aile Sağlığı Merkezi, Orta Mahalle Şehit Necmi Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul'un İlk Eğitim ASM'si, Eğitim Kenti Tuzla, Okulların Çevresini Düzenledik, Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaokulu, Kamu Alanında İstanbul’un En Büyük Güneş Enerji Santrali, Şifa Park Alışveriş Merkezi, Şelale Eğitim Parkı, Karacaahmet Dergahı Tuzla Şubesi Cemevi, Tuzla Belediyesi Hamamı, Tuzla Belediyesi Buz Pateni Pisti ve Bowling Salonu, Türkiye’nin İlk ‘Holografik Hayvanat Bahçesi’ Tuzla’da, Sahillerin Halka Açılması, Tuzla Belediyesi Ek Hizmet Binası Projesi, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri, İçmeler Kavşak Rehabilite, Organik Ürün Çarşısı, Tuzla Kaymakamlık Hizmet Binası, Şifa Muhtarlık Binası, Tamamlanan Sağlık Yatırımları, Tuzla Halk Plajı, Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu Projesi, Salon Tepeören, Vatandaş Odaklı Yönetim, Prestij Caddeleri, Hacı Bekir Yıldırım Camisi İbadete Açıldı, Şelale Eğitim Parkı - Bay ve Bayan Yüzme Havuzları, Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, Şehitler Caddesi, Hatboyu Caddesi ve Alt Geçidi, Hatboyu Caddesi / D-100 Alt Geçidi, Ulaşımda Yeni Çözümler, 40 Paftaya İmar Müjdesi, Aileye Tapu, Gönül Elleri Çarşısı'na Yeni Şube, Tuzla Belediyesi Mutlu Yuva Eğitim ve Gelişim Merkezi, Planetaryum, Gözlem Evi, Güneş Saati, Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi, Kara Tren Tuzla'da, Şehitlerimizin İsimlerini Eserlerimizde Yaşatıyoruz, Mobil Taziye Aracı, Liseler Güven Altında, Mobil Park Polisi, Yeni İbadethaneler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hizmet Birimi, Bereket Ormanı, 104 Parkla Hizmetinizdeyiz, Tuzla Belediyesi Kedi Evi, Akıllı Çevreci Yatırımlar, Dünya Standartlarında Öncüyüz, Tuzla Hamamı - Hamam İstanbul, A. Refik Oral İlkokulu’nu Yeniledik, İşgalleri Ortadan Kaldırıyoruz, E - Belediyecilikte İlkler, Balık - Ekmek Nostaljisi ve Lezzeti Tuzla'da, Palmiye Balık Restaurant’ı Yeniledik, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Programı, Çocuk Kitapları Fuarı, Oyuncak Atölyesi, Tuzla Belediyesi +1 CAFE, Akülü Engelli Araçları Şarj İstasyonları, Atatürk İlkokulu Ek Hizmet Binası, Çağrıbey Ortaokulu Ek Hizmet Binası, Anadolu Yakası Yaş Sebze ve Meyve Hali, Kamuda İstanbul'un En Büyük Güneş Enerji Santrali, Karbon Ayak İzimizi Küçültüyoruz, Uluslar Arası Mesleki Yetkinlik Projesi, Pardus, Semt Pazarlar, Şifa Park AVM, 'İki Tuzla' Kardeşliği, Dünya'nın İkinci Büyük Hayvan Bakımevi Tuzla’da, İçmeler - Aydınlı Yolu Yenilendi, Kardeş Şehirler, Parklarda Güneş Enerji Panelleri, ‘Sıfır Atık ’ Yaklaşımını Uyguluyoruz, Tapuda Devrim Gibi Uygulamanın Öncüsüyüz, Tuzla’nın En Kapsamlı İstihdam Seferberliği, Tuzla Özel Okullar Platformu, Bilgi Evleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Kadın İstihdam ve Kariyer Merkezi, Güvenli İbadethane ve Güvenli Muhtarlıklar, Hemşehri Dernekleri İftarı, Mezuniyet ve Gençlik İftarı, Tuzla Karting Park, Tuzla Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tuzla Belediyesi 2. Kademe Derin Deşarj Hattı, Sahil Kültür Merkezi, Başarılarımız Ödüllerle Tescilleniyor, Tuzla Belediyesi Çay Evi, Pati Park, Kültür Evi, Yayla Mahalle Muhtarlığı ve Kültür Evi, Kavşak Düzenleme, Duvar Bahçe - Dikey Bahçe, Şifa Park AVM Düğün Salonu, Kentsel Dönüşüm, Aydınlı Taş Mektep Restorasyonu, 890 Parselde 60 Yıllık Mülkiyet Sorununu Çözdük,Tem Otoyolu Kuzey ve Güney Yan Yolları, Hacet Deresi Peyzaj Projesi, Eski Ankara Asfaltı, Demokrasi Caddesi 2. Etap Yol Çalışmaları, Fettah Başaran Caddesi - Demokrasi Caddesi Bağlantı Yolu, Tepeören Muhtarlık Binası ve Semt Konağı, Manastır Yolu Caddesi, Postane Mahallesi 8 No'lu ASM, Tuzla Kart, 15.407 Üniversite Öğrencisine Eğitim Yardımı,Şifa Park AVM Sosyal Tesisleri, Tuzla Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kamu Kurumlarına Yapılan Hizmetler, D-100 Kuzey ve Güney Yan Yolları, Yeni Spor Alanı, Türkiye’nin İlk Kutup Bilim Evi.

Güzel ve kalıcı hizmetlerinden dolayı ülkemizin İlçe belediyeleri arasında yaptığı hizmetleriyle birinci sırada olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı ve emeği geçenleri gönülden kutluyoruz.