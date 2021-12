TÜRKSAT 5B ile uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B haberleşme uydumuzu, yarın sabah saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna uğurlayacağız. TÜRKSAT 5B ile, Türkiye’nin aktif uydu sayısını 8’e çıkarıyoruz. Yerli ve milli uydumuz 6A’nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'da 'Uydu Teknolojileri Haftası' kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Uzay Vizyonu' programına katıldı. Türkiye’nin uydu ve uzay yolculuğunda çok önemli bir dönemeci daha geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, ülkemizin gençlerine, hayallere sınır konulmayacağını göstermenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere, TÜRKSAT 5B haberleşme uydumuzu, yarın sabah saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna uğurlayacağız. Yarın fırlatacağımız, TÜRKSAT 5B ile, Türkiye’nin aktif uydu sayısını 8’e çıkarıyoruz. Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haberleşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiye’miz geleceğini inşa etme konusunda son derece kararlıdır. Bu hedef doğrultusunda yerli ve milli uydumuz 6A’nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır" diye konuştu.

'UZAY VATANDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN'

Yürüttükleri hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Denizlerimize 'Mavi Vatan' dedik. Bu kavram, denizlerimize duyduğumuz sevginin ortak bir ifadesi olarak her siyasi görüşün, her kesimin mutabakatıyla kalplerimize yerleşti. 3 yanı denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye’den hareketle denizcilik alanında da devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik. 2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolunun payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 158 milyar dolar oldu. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ana vatanımıza yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var; Uzay Vatan. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan’da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, 'mavi vatan'da, 'uzay vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz."

'KENDİ UYDUSUNU ÜRETEN İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen bir ülke olan Türkiye’nin önündeki 10 yıl için büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 9 Şubat 2021’de tüm dünyaya ilan ettiği 'Milli Uzay Programı’nda, Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ayrıntılarına işaret etmiştir. Bu programda haberleşme uydularımızın ayrı ve önemli bir yeri bulunuyor. Uzay alanındaki kurumsal kapasitemize büyük önem verilen programda, roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nice modern altyapılar sayesinde ülkemizin fikirden fiile geçiş süreçleri resmen başladı. Bu süreçte, TÜRKSAT’tan TÜBİTAK’a, Aselsan’dan Roketsan’a, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan TUSAŞ’a kadar tüm kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerimizle ve özel sektörle önemli bir ortak akıl ve güç birlikteliğine işaret edilmektedir. Kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen bir ülke olan Türkiye’nin önündeki 10 yıl için büyük hedefleri var. Önümüzdeki 10 yılda; hedeflerimiz büyük, güç ve eforumuz yüksek, işlerimiz çok, bütünlüğümüz tamdır. Bütün bu hedefler, bazılarına hayal olarak gelebilir. Bu hedeflerle biz de kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız" diye konuştu.

'TÜRKSAT 5B ÖNEMLİ KATMA DEĞERLER GETİRECEK’

Uydu ve uzay çalışmalarla Türkiye’yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Yarın uzaya göndereceğimiz TÜRKSAT 5B haberleşme uydumuz, ülkemizin uydu ve uzay çalışmalarına ve uydu destekli iletişim potansiyelimize önemli katma değerler getirecek. TÜRKSAT 5B, yüksek verimli uydu sınıfı kategorisinde yer alan ve faydalı yük kapasitesi en yüksek uydumuz olacak. TÜRKSAT 5B uydumuz, sabit uydu sergisi sınıfı uydularına göre en az 20 kat fazla kapasiteye sahip. Aynı frekans aralığını tekrar kullanma yeteneğiyle, kısıtlı frekans aralığından daha yüksek kapasite kullanabilecek. Bu haberleşme uydumuz, toplamda 5 gigabytes daha fazla hızla veri iletim kapasitesine sahip olacak. Yeni uydumuzla, mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. İletişimin karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz ve karada internet ve iletişim altyapısı, TÜRKSAT 5B’nin kapsama alanına giren her yerde kesintisiz olarak sağlanabilecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19 yıl önce 'ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, insanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek. İstanbul Boğazı’nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek, havayolu halkın yolu olacak, 7’den 70’e herkes hızlı internet kullanacak' dediğimizde bazıları bizlere inanmamışlardı. Ne mutlu bize ki bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yetinmedik, 'Milli yüksek hızlı tren yapacağız' dedik, 'Yerli uydularımızı uzaya göndereceğiz' dedik; bunları da gerçekleştirdik. Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar. Ama bilsinler ki, asla başarıya ulaşamayacaklar. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Bizim her alanda yerli ve milli hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek. Biz milletimizle el ele ülkemizin haklarını uzay vatanda da savunmayı sürdüreceğiz. Bizi izlemeye devam edin, belki bir şeyler öğrenirsiniz. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, ana vatan, mavi vatan ve uzay vatandaki varlığıyla bölgesinin en önemli oyun kurucularından olan ülkemiz, ne söylerlerse söylesinler yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek."