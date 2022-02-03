"Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var"

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, “Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir çıkışa, sahici, rasyonel, akılcı, dünyaya entegre olan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol o anlayışı inşallah karşılayacak” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında haftalık basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu. Çayır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladığını anımsattı. Çayır, Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, “Özellikle düşük gelirli, sabit gelirle çalışan vatandaşlarımız, işçilerimiz, memurlarımız ve tek bir maaşla ailesini geçindiren vatandaşlarımız zor durumdadırlar. Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına, yeni bir çıkışa, sahici, rasyonel, akılcı, dünyaya entegre olan bir anlayışa ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol o anlayışı inşallah karşılayacak. Milletimizin beklediği, umut ettiği yarınlara kavuşmak yakın. Yeter ki, milletimizle buluşalım. Burada hepimize görev düşüyor” ifadelerini kullandı.