Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.955,93
ALTIN
839,20
DOLAR
13,79
STERLİN
18,53
EURO
15,52
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak
İskilip Belediye Başkanlığı ilk...
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemli"

25 Şubat 2022 Cuma 14:29
"Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemli"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata ilişkin, "Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Sözleşmesi’ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak derecede ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girişinin Türkiye’yi yakından etkilediğini ifade eden Erbakan, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak ciddi bir tehdittir. Ancak olaylara bir bütün olarak bakıldığı takdirde Rusya’nın bu davranışını anlamak çok da zor değildir. ABD, NATO aracılığı ile son 15 yıldır Rusya’yı tahrik etmek için ne mümkünse yapmaktadır. ABD şimdi de Ukrayna’yı NATO şemsiyesi içine alarak, Moskova’yı orta menzilli füze tehdidi altında tutmak istemektedir. Rusya da ABD’nin tüm bu adımlarına karşılık hamle yapmakta, kuşatma altına alınmasını engellemek üzere Ukrayna’yı kontrol altına almak istemektedir” diye konuştu.

'RUSYA, AVRUPA'YA KARŞI DOĞALGAZ SİLAHINI KULLANABİLİR'

Rusya’nın bu savaşta elindeki en önemli kozunun Avrupa’nın ihtiyacı olan doğalgaz kaynakları olduğunu kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

"Şu anda Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyat durdurulmuştur. Rusya, Avrupa Birliği’ni de (AB) doğrudan karşısına almamak için Slovakya üzerinden yaptığı sevkiyatı iki misline çıkarmıştır. Tüm bu gelişmeler karşısında ABD ve NATO’nun ekonomik yaptırımlar dışında bir harekete geçmeyeceği düşünülmektedir. Bu işgal ile Rusya orta menzilli füzelerin hedefi olmaktan şimdilik önemli ölçüde kurtulmuştur. Zira Ukrayna’nın NATO’ya girişi bilinmez tarihlere ertelenmiştir. Rusya ekonomik yaptırımlarla çok fazla sıkıştırılırsa Avrupa’ya karşı doğalgaz silahını kullanabilir. Böyle bir durumda AB’nin çok fazla direnmesi pek mümkün değildir. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Sözleşmesi’ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Montrö SözleşmesiTürkiyeFatih Erbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıgül: Uluslararası toplum, Rusya'yı yalnız bırakmalı
Sarıgül: Uluslararası toplum, Rusya'yı yalnız bırakmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi
'NATO ortak harekat kararı alırsa Türkiye, boğazları kapatabilir'
'NATO ortak harekat kararı alırsa Türkiye, boğazları kapatabilir'
"Türkiye raporunda pek çok önemli gelişme var"
"Türkiye raporunda pek çok önemli gelişme var"
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti
"Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM de acilen toplanmalı"
"Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM de acilen toplanmalı"
"Sovyet Rusya yeniden kendini gösterdi"
"Sovyet Rusya yeniden kendini gösterdi"
Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz
Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz
CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti
CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma