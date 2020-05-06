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Türkiye, yaptığı yardımlarla dünyaya öncülük ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Covid-19 ile mücadelede örnek olduğu gibi yaptığı yardımlarla da dünyaya öncülük ediyor. Yabancı basında Türkiye'nin salgına karşı başarısının görülmemesi ya da art niyetli haber ve görsellere yer verilmesi Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir" dedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:24
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Türkiye, yaptığı yardımlarla dünyaya öncülük ediyor

ANKARA - Türk Kızılayı'nın dergisi '1868'in mayıs sayısında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile 'Türkiye’nin Koronavirüs Mücadelesindeki İletişim Stratejisi' üzerine söyleşi yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde de şeffaflık temelli bir iletişim stratejisi izlediklerini belirten Altun, "Tüm gelişmelerle ilgili gerçek ve aydınlatıcı bilgileri hızlı bir şekilde milletimizle paylaştığımız gibi dezenformasyona karşı da çok önemli bir mücadele yürütüyoruz. Devletimiz Covid-19 salgınının etkisini en az indirebilmek için daha ilk vaka görülmeden önce bile birçok tedbiri hayata geçirdi, tüm imkanları seferber etti. Sürecin hemen başında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'mız bünyesinde Bilim Kurulu oluşturularak, ulusal strateji belirlendi. Burada alınan tüm kararlar ve ortaya çıkan veriler açık ve net bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Test, vaka, vefat ve iyileşme sayılarına ilişkin şeffaf bir şekilde periyodik bilgilendirmeler yapıldı" dedi. 

'SALGIN VERİLERİ KONUSUNDA AÇIK VE ŞEFFAF OLDUK'

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın resmi açıklamalarını dikkatle takip etmelerini ve açıklanan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istediklerini vurgulayan Altun, "Diğer taraftan sosyal medyada kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformasyon içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Türkiye düşmanlarının krizi kötü emellerine alet etmelerine izin verilmemesi yönündeki çağrımızı sürekli yineledik. Tüm bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın uygulamaya aldıkları kararlar, tedbirler ve destekler hızlı şekilde vatandaşlarımıza bildirildi. Salgına ilişkin tedbirler ve veriler konusunda oldukça açık ve şeffaf olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

'Covid-19' ile mücadele çerçevesinde alınan her tedbir ve atılan her adımın, millet tarafından çok yüksek oranda sahiplenildiğini kaydeden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen desteğin de bunun göstergesi olduğunu bildirdi.

'İNSANIMIZA DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ DOKUNDU'

Uygulanan hizmetlere karşı vatandaşların memnuniyetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ya da sosyal medya üzerinden dile getirdiğine işaret eden İletişim Başkanı Altun, gelen mesajların kendilerini mutlu ettiğini, bir o kadar da duygulandırdığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Yapılan hizmetlere çamur atmak, mücadelede aktif görev alan kurum ve kuruluşlarımızı karalamak isteyenlere de sağduyulu vatandaşlarımız itibar etmiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz her gün binlerce kişiye ulaşıyor. Vefa Sosyal Destek uygulamasıyla başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere birçok insanımıza devletimizin ve milletimizin şefkat eli dokundu. Milletimizin mayasındaki iyilik ve dayanışmanın en güzel örneklerini her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de görmek gururu verici."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt içinde veya yurt dışında hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarına dikkat çeken Altun, "İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmemiz, bu yaklaşımımızın son örneği oldu. Mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarımız en insani şekilde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadece vatandaşlarının değil tüm insanların güven duymalarını sağlıyor. Bunu vatandaşlarımızın tedbirlere uymada ortaya koyduğu yüksek hassasiyet de gösteriyor. Çünkü vatandaşlarımız biliyor ki devletimiz, milletine rağmen bir adım atmaz, atmayacaktır" dedi. 

'TÜRKİYE YARDIMLARIYLA DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYOR'

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin koronavirüsle küresel mücadele kapsamında bugüne kadar 57 farklı ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu belirterek, yabancı basında Türkiye'nin bu başarısının görmezden gelindiğini, art niyetli haber ve görsellere yer verildiğini söyledi. Bu yardımların, insani sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, Covid-19 ile mücadelede örnek olduğu gibi, yaptığı yardımlarla da dünyaya öncülük ediyor. Ancak yurt içi ve yurt dışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye’nin başarısını görmezden gelebiliyor. Bunun yanında uluslararası medya, ABD'de seyahat yasağı ya da İtalya'da işyerlerinin kapatılması gibi haberlerde manipülatif ve kasıtlı şekilde Türkiye’den fotoğraflar kullanarak asla kabul edilmeyecek hatalar yaptı. Yanıltıcı haberlere karşı tepkimizi bu medya kuruluşlarına hemen mektup göndererek gösterdik ve söz konusu fotoğrafların kaldırılmasını sağladık. En son, Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında, Türkiye’nin başarısına yer vermeyen Amerikan The New York Times’a bir mektup yazarak, gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, telefon diplomasisiyle salgına karşı mücadelede küresel girişimlere öncülük ederek bu sürecin uluslararası dayanışmayla başarıya ulaşacağını vurgularken, yabancı basında Türkiye’nin salgına karşı başarısının görülmemesi ya da art niyetli haber ve görsellere yer verilmesi, Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunCovid19Türkiye
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