Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98779
ALTIN
258.858
DOLAR
5.7008
STERLİN
7.1423
EURO
6.4212
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice...
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde
Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu...
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum
Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:05
6 Okunma
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, AK Partili milletvekillerince hazırlanan, 'Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı' kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun ile; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösterirken, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı, Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Ajansın yürütme organı olan İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

AJANSIN GELİRLERİ

Kanunla; ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağıştan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme AjansıMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘kıta sahanlığı’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘kıta sahanlığı’ açıklaması
YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı
YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı
İmamoğlu : Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz
İmamoğlu : Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Açıklamaları reddediyoruz"
Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır
Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır
CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık
CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
Türkiye'den Miçotakis'e tebrik
Türkiye'den Miçotakis'e tebrik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans