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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Neyi Kutluyor?

Atina Büyükelçiliği skandal bir paylaşıma imza attı.On binlerce Türk'ün katledilmesinin yıldönümünü ulusal bayram olarak kutlayan Yunanistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

26 Mart 2023 Pazar 21:11
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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Neyi Kutluyor?

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından Yunanistan’ın ‘25 Mart Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

T.C. Atina Büyükelçiliği resmi Twitter sayfasından yapılan "Yunan Cumhuriyeti halkını ve Hükümetini Ulusal Günleri vesilesiyle kutluyoruz" anlamına gelen "We congratulate the people and the Government of the Hellenic Republic on the occasion of their National Day" paylaşımı büyük tepki çekti.Paylaşımın altına vatandaşlar tarafından ard arda tepki mesajları geldi.

Yunanistan'ın bağımsızlık günü NATO resmi Twitter hesabından da yapılan bir paylaşımla kutlandı. Daha önce NATO Türkiye'nin '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış, Yunanistan tarafından protesto edilmişti.NATO tepki üzerine Türkiye ile ilgili yaptığı kutlama paylaşımını silmişti.

ON BİNLERCE TÜRK KATLEDİLDİ.

1821 Mora'da Yunanistan'ın bağımsızlık savaşı sırasında Navarin ve Tripoliçe katliamlarında on binlerce Türk katledilmişti.

Navarin kentinde açlık ve sefalet içinde olan Türkler , Yunanların kenti kuşatması ile güvenli bir şekilde Mısır'a gönderilecekti.Kentin kapılarının açılmasıyla Yunan hücumuna maruz kalan Türklerden kaçabilen 160 kişi dışında, yaklaşık 3000 nüfuslu kentintüm halkı öldürülmüştü.

Tripoliçe ise Türklere yapılan katliamın en büyüğüydü.Katliamda ölenlerin sayısının 35.000 olduğu belirtiliyor.

Yunanlıların yapmış olduğu “insanlık dışı”soykırımla ilgili tarihçilerin söylemleri de adeta insanın kanını donduruyor.

Katliam ile ilgili Tarihçi George Finlay, Yunan bir rahibin tanıklığına dayanarak şunları söylemişti.
 
“Mermiler ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu, bu sırada kasten vuruldular.
 
Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve kadınlar tek gizlenme yeri olan denize koştular suda çömelirken insan olmayan tüfekli askerler tarafından vuruldular
 
Yunanlar bebekleri annelerinin kollarından aldı ve kayalara vurdu
 
Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu
 
Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı.”

Son Güncelleme: 26.03.2023 21:15
Anahtar Kelimeler:
Atina BüyükelçiliğiYunanistanTürkiye
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