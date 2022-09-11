Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak

Bilecik (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini 2023'ün ilk çeyreğinde evlere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Şu an hem denizde hem de karada operasyonlar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İnşallah gelecek yıl Türkiye, Karadeniz gazıyla buluşacak. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı. Bakan Dönmez’in yanı sıra şenliklerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de yer aldı. Bakan Dönmez ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu. Türbenin arkasında yine Ertuğrul Gazi adını taşıyan ve yapımı tamamlanan camiyi gezen Bakan Dönmez, kurdele keserek açılışını yaptı.