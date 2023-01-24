Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.380,22
ALTIN
1.170,36
DOLAR
18,81
STERLİN
23,15
EURO
20,42
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa...
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı çağırarak olayı protesto etti.

24 Ocak 2023 Salı 14:14
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi

ANKARA - Bakanlık, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu eylemlerin yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef aldığı, ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelediği vurgulanan açıklamada, "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Hollanda makamlarının, olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasının, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesinin beklendiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHollandaSaldırıKuranı Kerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi