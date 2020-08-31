Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1101
ALTIN
464.076
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7983
EURO
8.7247
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz...
Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin
Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Son Dakika
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT ARTACAK'
Son Dakika
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT...
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
Son Dakika
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına cevaben, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır" dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:01
3 Okunma
Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki ifadelerine yazılı cevap verdi. Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" diyerek, bölgedeki kırmızı çizginin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan hakları olduğunu belirtti. 

'İHTİLAFLAR, KIYIDAŞ ÜLKELER ARASINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Fransa'yı gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden Macrona Kırmızı çizgi Cevabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır
Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır
Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz
Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladı
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladı
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Akşener'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
'AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir'
'AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir'
2 veya daha fazla uçak gemisi inşa edelim
2 veya daha fazla uçak gemisi inşa edelim
Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi’nin Eylül’de açmayı planlıyoruz
Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi’nin Eylül’de açmayı planlıyoruz
Bakan Selçuk: 43 üründe uygunsuzluk, 13 üründe güvensizlik tespit edildi
Bakan Selçuk: 43 üründe uygunsuzluk, 13 üründe güvensizlik tespit edildi
Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla, rezillik
Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla, rezillik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim