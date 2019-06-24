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Türkiye'den Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:34
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Türkiye'den Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etiyopya’nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı’nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya’ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıEtiyopyaDarbe GirişimiKınama
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