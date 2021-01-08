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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluşunu resmen ilan eden ve mutlak iktidar hedefiyle yola çıktığını belirten Mustafa Sarıgül'ün partisinde görev alacak isimler netleşmeye başladı.

08 Ocak 2021 Cuma 10:09
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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

İşte Türkiye Değişim Partisi'nin A takımı;

- Genel Sekreter Hasan Aydın (CHP İstanbul eski Milletvekili)

- Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karakaş (Beden Terbiyesi İstanbul eski İl Müdürü ve iş insanı)

- Genel Başkan Yardımcısı Şaban Gürbüz (ANAP kurucusu ve iş insanı)

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

- Genel Başkan Yardımcısı Erol Korkut (Şoförler Cemiyeti Başkanı ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı)

- Genel Başkan Yardımcısı Monik İpekel (İş kadını)

- Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu (Ekonomist – İş insanı)

- Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özata (İş insanı)

 

- Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı)

- Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe (CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve iş insanı)

- Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat (Yüksek mühendis, mimar)

- Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Oğuş (İş insanı).

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı
Mustafa Sarıgül - Fırat Bozfırat

"BUNDAN SONRA KALBİMİMİZ TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

Türkiye Değişim Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat "Memleket sevdalısı olan genç kuşağından 65 yaş üstüne kadar her zaman yanlarında olacağımıza, onların derdini dinleyeceğime, geçmişi değil gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir değişim Kendi memleketimde nasıl vatandaşıma, hemşehrilerime nasıl faydam olabilir. Diğer siyasi partilerin yaptıklarını eleştirmeye başlarsam basit bir siyaset yapmış olacağım. Parti amblemimiz iki kalp ve bir yıldızdan oluşuyor. Logomuzun bir öyküsü var, bir tarafta Anadolu var, yanında bir de yıldızımız var. Bundan sonra kalbimiz Türkiye için atacak." diye konuştu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.01.2021 12:12
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