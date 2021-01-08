Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.