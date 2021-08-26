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Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olacak

AK Parti'li Çelik: Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecek

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:40
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Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olacak

ANKARA (DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan Türk askerinin yurda döndüğünü belirterek, "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan silahlı kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir.  Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikAfganistan
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