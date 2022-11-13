Türk teknoloji şirketlerine yatırımlar ivme kazandı

İSTANBUL (DHA)

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) İnovasyonda Kadın Projesi 7'nci Girişimcilik Kampı'nda finale kalan girişimci kadınlar için ödül töreni düzenlendi. Bakırköy’de düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile proje ortaklarının yönetim kademeleri katıldı.

Törende konuşma yapan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmasının, kişisel hayatlarına ve toplumsal refaha olumlu etkisini biliyoruz. Bu sebeple kadın girişimcilerin teknoloji ve yenillik odaklı fikirlerini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Projemiz, yıllar içerisinde büyüdü ve markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteği sayesinde ivme kazandı. Bu ilgiden aldığımız güçle bizler de projemizi her yıl biraz daha geliştirmeye gayret ettik. Kadınların inovasyon yolculuklarına eşlik ederken, bilgi ve teknolojinin tüm imkânlarını kullandık. Örneğin bu seneki programımıza çevrimiçi platform ve açık ofis uygulamasını dâhil ettik ve destek kapsamımızı artırdık. Girişimcilerimizin mentor, yatırımcı, sanayici ve kendi ekip üyeleri ile çalışmalarına ortam sağladık. Türkiye’nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağlamaya gayret ettik. Tüm bu yenilikler, projemizin hem hacmini hem de kalitesini yükseltti" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN 6 UNICORNU VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak girişimciliği, dijital çağda refah oluşturmanın en önemli aracı olarak gördüklerini vurgulayarak "Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Stratejimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 tane unicorn yani milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktı. Bakınız biz bu hedefi koyduğumuzda Türkiye’de tek bir unicorn dahi yoktu. Bugün ise hamdolsun Türkiye’nin 6 unicornu var. Biz bu sayının daha da artacağına eminiz" diye konuştu.

"Artık Avrupa’daki ekonomi çevrelerinin Türk girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayan kaybeder" dediğini ifade eden Bakan Varank, "Zaten şu anda bu sözü doğrularcasına, Türk teknolojili şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım, bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamını yakaladık" şeklinde konuştu.