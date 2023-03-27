Türk Birliği Partisi Gaziantep Millitvekili Yusuf Kaya aday adaylığını açıkladı

Türk Birliği Partisi Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Yusuf Kaya Önce Vatan Gazetesi muhabiri Nihat İlikcioğlu'na yaptığı açıklamada çıktığımız bu kutlu yolda amaç adil düzen adaletli yönetim tek hedefimiz dedi.

Milletvekili adaylığımı gösteren genel başkan sayın Hurşit Yiğit'e teşekkürlerini bildirdi.

Genel Başkan Hurşit Yiğit ise aday adayımız Yusuf Kaya siyasetin sevilen ismi olduğunu büyük bir oy kitlesine sahip ve bizimle aynı yolda ilerleyeceklerini ifadelerinde bulundu.



YUSUF KAYA

TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI



Haber Nihat İlikcioğlu

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