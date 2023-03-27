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Türk Birliği Partisi Gaziantep Millitvekili Yusuf Kaya aday adaylığını açıkladı

27 Mart 2023 Pazartesi 11:14
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Türk Birliği Partisi Gaziantep Millitvekili Yusuf Kaya aday adaylığını açıkladı

Türk Birliği Partisi Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Yusuf Kaya Önce Vatan Gazetesi muhabiri Nihat İlikcioğlu'na yaptığı açıklamada çıktığımız bu kutlu yolda amaç adil düzen adaletli yönetim tek hedefimiz dedi. 

Milletvekili adaylığımı gösteren genel başkan sayın Hurşit Yiğit'e teşekkürlerini bildirdi.

Genel Başkan Hurşit Yiğit ise aday adayımız Yusuf Kaya siyasetin sevilen ismi olduğunu büyük bir oy kitlesine sahip ve bizimle aynı yolda ilerleyeceklerini ifadelerinde bulundu. 

YUSUF KAYA
TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ  

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Haber Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48   

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Türk Birliği Partisi Gaziantep Millitvekili Yusuf Kaya Aday Adaylığını Açıkladı
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