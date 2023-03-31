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TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

31 Mart 2023 Cuma 21:15
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TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde bu kişilerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Harp malulleri ile vazife malulü sayılanların anne ve babasına ödenecek aylık, asgari ücretin net tutarından az olamayacak.

TSK personelinin kıyafetine yönelik hangi hallerde, görevlerde, zamanlarda ve kimler hakkında kayıtlama ve kısıtlamaların uygulanmayacağı Milli Savunma Bakanınca belirlenecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine, tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla önleme aramasına imkan tanınacak.

Sivil personelin periyodik sağlık muayenesine "hijyen gerektiren veya sıhhi işlerde çalışan" şeklinde sınırlama getirilecek.

Erbaş ve erlerin sağlık hizmet bedelleri, reçete edilen ilaçlar için ortaya çıkan eşdeğer ilaç farkları ile tıbbi cihaz, malzeme fiyat farkları, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri ödenecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile yürütülecek.

General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında "YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak, "YAŞ'ın kararı" esas alınacak.

Yurt dışına öğrenim, kurs ve staj için gönderilen subay ve astsubayların yurt dışında bu nedenlerle geçirdikleri sürelerin, hizmet gereği zorunlu olarak simülatör eğitimlerine katılanlar dışında toplam 6 ayı geçen kısmı yükümlülük süresinden sayılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKTBMMKanun Teklifi
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