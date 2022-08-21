Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

ANKARA (DHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazaların Türk milletini derinden sarstığını aktaran Bahçeli, "Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan bir TIR'ın neden olduğu katliam gibi kazada 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine aynı günde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir başka üzücü kaza haberi de Rize'nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bu kapsamda bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır" dedi.