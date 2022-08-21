Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.020,20
ALTIN
1.016,26
DOLAR
18,09
STERLİN
21,44
EURO
18,16
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Batman Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" dedi.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:02
Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

ANKARA (DHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazaların Türk milletini derinden sarstığını aktaran Bahçeli, "Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan bir TIR'ın neden olduğu katliam gibi kazada 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine aynı günde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir başka üzücü kaza haberi de Rize'nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bu kapsamda bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel BaşkanıDevlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6'lı masa, 6'ncı kez toplandı
6'lı masa, 6'ncı kez toplandı
Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül
Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül
Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Bozdağ: Bu masa yedilidir
Bakan Bozdağ: Bu masa yedilidir
Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır
Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır
Kılıçdaroğlu: Suriye konusunda dediğimiz noktaya gelmeleri doğru
Kılıçdaroğlu: Suriye konusunda dediğimiz noktaya gelmeleri doğru
Kurtulmuş: 6 artı 1 masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır
Kurtulmuş: 6 artı 1 masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır
Akşener partisinin "ekonomi" toplantısında konuştu
Akşener partisinin "ekonomi" toplantısında konuştu
Fatih Erbakan: Öğretmenlerimizin itibarını teminat altına alacağız
Fatih Erbakan: Öğretmenlerimizin itibarını teminat altına alacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول